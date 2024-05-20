https://ria.ru/20240520/podmoskove-1947230091.html

Число предприятий МСП в Подмосковье за месяц выросло на четыре тысячи

Число предприятий МСП в Подмосковье за месяц выросло на четыре тысячи - РИА Новости, 20.05.2024

Число предприятий МСП в Подмосковье за месяц выросло на четыре тысячи

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье за апрель увеличилось порядка на 4 тысячи компаний, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:10

2024-05-20T16:10

2024-05-20T16:10

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье за апрель увеличилось порядка на 4 тысячи компаний, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 456 377 субъектов МСП, из которых более 316 тысяч — индивидуальные предприниматели. С начала года рост составил 16,8 тысячи предприятий МСП, причем в апреле в регионе зарегистрировано порядка 4 тысяч таких компаний", — отметила Зиновьева, слова которой цитирует министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Также министр напомнила, что сегодня предприятия, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут подать заявку на получение субсидии для бизнеса по франшизе, а также субсидии при выходе на маркетплейсы. Подать заявку на получение поддержки можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.

https://ria.ru/20240520/forum-1947180859.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, предприниматели