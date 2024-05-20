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Число предприятий МСП в Подмосковье за месяц выросло на четыре тысячи
Число предприятий МСП в Подмосковье за месяц выросло на четыре тысячи - РИА Новости, 20.05.2024
Число предприятий МСП в Подмосковье за месяц выросло на четыре тысячи
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье за апрель увеличилось порядка на 4 тысячи компаний, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:10
2024-05-20T16:10
2024-05-20T16:10
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье за апрель увеличилось порядка на 4 тысячи компаний, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 456 377 субъектов МСП, из которых более 316 тысяч — индивидуальные предприниматели. С начала года рост составил 16,8 тысячи предприятий МСП, причем в апреле в регионе зарегистрировано порядка 4 тысяч таких компаний", — отметила Зиновьева, слова которой цитирует министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Также министр напомнила, что сегодня предприятия, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут подать заявку на получение субсидии для бизнеса по франшизе, а также субсидии при выходе на маркетплейсы. Подать заявку на получение поддержки можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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твой бизнес – новости, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Предприниматели
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье за апрель увеличилось порядка на 4 тысячи компаний, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 456 377 субъектов МСП, из которых более 316 тысяч — индивидуальные предприниматели
. С начала года рост составил 16,8 тысячи предприятий МСП, причем в апреле в регионе зарегистрировано порядка 4 тысяч таких компаний", — отметила Зиновьева, слова которой цитирует министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Также министр напомнила, что сегодня предприятия, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут подать заявку на получение субсидии для бизнеса по франшизе, а также субсидии при выходе на маркетплейсы. Подать заявку на получение поддержки можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.