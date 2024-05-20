https://ria.ru/20240520/podmoskove--1947239096.html

Последний звонок в Подмосковье прозвенит более чем для 127 тысяч школьников

Последний звонок в Подмосковье прозвенит более чем для 127 тысяч школьников - РИА Новости, 20.05.2024

Последний звонок в Подмосковье прозвенит более чем для 127 тысяч школьников

Последний звонок в этом году прозвенит более чем для 127 тысяч выпускников из Подмосковья, торжественные мероприятия пройдут 24 и 25 мая, сообщили первый... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:39

2024-05-20T16:39

2024-05-20T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Последний звонок в этом году прозвенит более чем для 127 тысяч выпускников из Подмосковья, торжественные мероприятия пройдут 24 и 25 мая, сообщили первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. "В этом году последний звонок прозвенит для 127 тысяч наших выпускников. Более 33 тысяч ребят заканчивают 11 класс, а из 9 класса выпускаются почти 94 тысячи школьников", - отметил Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. В ведомстве также добавили, что впереди выпускников текущего года ожидает ОГЭ, он стартует уже во вторник, 21 мая, и начнется с экзаменов по иностранным языкам. А одиннадцатиклассники напишут первые экзамены по литературе, географии и химии 23 мая.

https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946763040.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)