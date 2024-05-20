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Последний звонок в Подмосковье прозвенит более чем для 127 тысяч школьников - РИА Новости, 20.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:39 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/podmoskove--1947239096.html
Последний звонок в Подмосковье прозвенит более чем для 127 тысяч школьников
Последний звонок в Подмосковье прозвенит более чем для 127 тысяч школьников - РИА Новости, 20.05.2024
Последний звонок в Подмосковье прозвенит более чем для 127 тысяч школьников
Последний звонок в этом году прозвенит более чем для 127 тысяч выпускников из Подмосковья, торжественные мероприятия пройдут 24 и 25 мая, сообщили первый... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:39
2024-05-20T16:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Последний звонок в этом году прозвенит более чем для 127 тысяч выпускников из Подмосковья, торжественные мероприятия пройдут 24 и 25 мая, сообщили первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. "В этом году последний звонок прозвенит для 127 тысяч наших выпускников. Более 33 тысяч ребят заканчивают 11 класс, а из 9 класса выпускаются почти 94 тысячи школьников", - отметил Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. В ведомстве также добавили, что впереди выпускников текущего года ожидает ОГЭ, он стартует уже во вторник, 21 мая, и начнется с экзаменов по иностранным языкам. А одиннадцатиклассники напишут первые экзамены по литературе, географии и химии 23 мая.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Последний звонок в Подмосковье прозвенит более чем для 127 тысяч школьников

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкВыпускница средней школы гуляет после празднования последнего звонка
Выпускница средней школы гуляет после празднования последнего звонка - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Выпускница средней школы гуляет после празднования последнего звонка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Последний звонок в этом году прозвенит более чем для 127 тысяч выпускников из Подмосковья, торжественные мероприятия пройдут 24 и 25 мая, сообщили первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
"В этом году последний звонок прозвенит для 127 тысяч наших выпускников. Более 33 тысяч ребят заканчивают 11 класс, а из 9 класса выпускаются почти 94 тысячи школьников", - отметил Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области.
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17 мая, 18:44
В ведомстве также добавили, что впереди выпускников текущего года ожидает ОГЭ, он стартует уже во вторник, 21 мая, и начнется с экзаменов по иностранным языкам. А одиннадцатиклассники напишут первые экзамены по литературе, географии и химии 23 мая.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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