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Песков прокомментировал возможную реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС - РИА Новости, 20.05.2024
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12:33 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/peskov-1947167477.html
Песков прокомментировал возможную реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС
Песков прокомментировал возможную реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС - РИА Новости, 20.05.2024
Песков прокомментировал возможную реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную реакцию России на запрет "вещания" российских СМИ в ЕС, заявил, что надо разобраться, что... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:33
2024-05-20T12:33
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную реакцию России на запрет "вещания" российских СМИ в ЕС, заявил, что надо разобраться, что имеется в виду. "Вы знаете, там сначала нужно разобраться: там же речь идет об "Известиях", "Российской газете". Там дело в том, что у этих СМИ там и не было никакого вещания в ЕС. Поэтому нужно разобраться, что имеется в виду", - ответил Песков на вопрос о том, каким образом Россия будет отвечать на запрет вещания российских СМИ со стороны властей ЕС.
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россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
Песков прокомментировал возможную реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС

Песков об ответе России на запрет вещания российских СМИ в ЕС: нужно разобраться

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную реакцию России на запрет "вещания" российских СМИ в ЕС, заявил, что надо разобраться, что имеется в виду.
"Вы знаете, там сначала нужно разобраться: там же речь идет об "Известиях", "Российской газете". Там дело в том, что у этих СМИ там и не было никакого вещания в ЕС. Поэтому нужно разобраться, что имеется в виду", - ответил Песков на вопрос о том, каким образом Россия будет отвечать на запрет вещания российских СМИ со стороны властей ЕС.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Еврокомиссия пояснила запрет на вещание СМИ
17 мая, 20:22
 
РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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