https://ria.ru/20240520/peskov-1947167477.html

Песков прокомментировал возможную реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС

Песков прокомментировал возможную реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС - РИА Новости, 20.05.2024

Песков прокомментировал возможную реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную реакцию России на запрет "вещания" российских СМИ в ЕС, заявил, что надо разобраться, что... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:33

2024-05-20T12:33

2024-05-20T12:33

россия

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную реакцию России на запрет "вещания" российских СМИ в ЕС, заявил, что надо разобраться, что имеется в виду. "Вы знаете, там сначала нужно разобраться: там же речь идет об "Известиях", "Российской газете". Там дело в том, что у этих СМИ там и не было никакого вещания в ЕС. Поэтому нужно разобраться, что имеется в виду", - ответил Песков на вопрос о том, каким образом Россия будет отвечать на запрет вещания российских СМИ со стороны властей ЕС.

https://ria.ru/20240517/media-1946787765.html

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россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии