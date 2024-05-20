https://ria.ru/20240520/peskov-1947165541.html

Песков: у России нет информации об участии в траурной церемонии в Иране

Песков: у России нет информации об участии в траурной церемонии в Иране - РИА Новости, 20.05.2024

Песков: у России нет информации об участии в траурной церемонии в Иране

Москва не имеет никакой информации от Ирана насчет участия представителей РФ в траурной церемонии в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси, сказал... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:26

2024-05-20T12:26

2024-05-20T12:26

в мире

иран

россия

москва

дмитрий песков

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва не имеет никакой информации от Ирана насчет участия представителей РФ в траурной церемонии в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, традиции похорон (в Иране - ред.), они тоже не предусматривают каких-то таких с участием международных представителей церемоний. Поэтому тоже никакой информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем", - сказал Песков журналистам. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/neft-1947155347.html

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

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в мире, иран, россия, москва, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана