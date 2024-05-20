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В Приморье спасли 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу - РИА Новости, 20.05.2024
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04:13 20.05.2024 (обновлено: 11:35 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pensionerka-1947082770.html
В Приморье спасли 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу
В Приморье спасли 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу - РИА Новости, 20.05.2024
В Приморье спасли 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу
Волонтеры поисковой организации "Примпоиск" нашли живой 92-летнюю пенсионерку, которая потерялась в Арсеньеве в Приморском крае и двое суток провела в лесу,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T04:13
2024-05-20T11:35
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Волонтеры поисковой организации "Примпоиск" нашли живой 92-летнюю пенсионерку, которая потерялась в Арсеньеве в Приморском крае и двое суток провела в лесу, сообщает организация.По данным поисковиков, 92-летняя женщина вышла 16 мая, чтобы прогуляться недалеко от дома, как делает ежедневно. Но в тот день память ее подвела, и она не смогла сама вернуться домой. Близкие пенсионерки и соседи искали ее своими силами, подали заявление в полицию. Позже обратились в "Примпоиск". Волонтеры начали прочесывать местность, в том числе опасные участки у реки, опрашивать близких."В 18:40 (11:40 мск 18 мая) тишину в штабе прерывает сообщение от третьей группы: встретили детей, они сообщили, что видели бабулечку в районе реки на тропинке. Ведут нас. В 18:52 — нашли, живая, лежит, нужны носилки и помощь в эвакуации. Чтобы бабулечка не "отключилась", с ней всегда разговаривали наши девчонки, постоянно контролируя ее состояние. Вынеся ее из лесочка и укутав в пледы и спальники, мы ждали скорую помощь", — говорится в сообщении. Женщина все время, пока ждали скорую, улыбалась волонтерам, отметили в организации. "Ребенок войны со сложной судьбой, но такая сильная женщина. Два дня лежала на холодной земле около речушки, а после она подбадривала нас и пела нам песню. &lt;...&gt; И пусть "Катюша" звучит еще долгие ее годы жизни, а мы песню всегда подпоем", — отметили поисковики.
https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html
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общество, приморский край
Хорошие новости, Общество, Приморский край
В Приморье спасли 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу

В Приморье нашли живой 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу

© ПРОО "ПримПоиск"/VKВолонтеры поисковой организации "Примпоиск" помогают 92-летней пенсионерке, которая потерялась в Арсеньеве в Приморском крае
Волонтеры поисковой организации Примпоиск помогают 92-летней пенсионерке, которая потерялась в Арсеньеве в Приморском крае
© ПРОО "ПримПоиск"/VK
Волонтеры поисковой организации "Примпоиск" помогают 92-летней пенсионерке, которая потерялась в Арсеньеве в Приморском крае
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Волонтеры поисковой организации "Примпоиск" нашли живой 92-летнюю пенсионерку, которая потерялась в Арсеньеве в Приморском крае и двое суток провела в лесу, сообщает организация.
По данным поисковиков, 92-летняя женщина вышла 16 мая, чтобы прогуляться недалеко от дома, как делает ежедневно. Но в тот день память ее подвела, и она не смогла сама вернуться домой. Близкие пенсионерки и соседи искали ее своими силами, подали заявление в полицию. Позже обратились в "Примпоиск". Волонтеры начали прочесывать местность, в том числе опасные участки у реки, опрашивать близких.
"В 18:40 (11:40 мск 18 мая) тишину в штабе прерывает сообщение от третьей группы: встретили детей, они сообщили, что видели бабулечку в районе реки на тропинке. Ведут нас. В 18:52 — нашли, живая, лежит, нужны носилки и помощь в эвакуации. Чтобы бабулечка не "отключилась", с ней всегда разговаривали наши девчонки, постоянно контролируя ее состояние. Вынеся ее из лесочка и укутав в пледы и спальники, мы ждали скорую помощь", — говорится в сообщении.
Женщина все время, пока ждали скорую, улыбалась волонтерам, отметили в организации.
"Ребенок войны со сложной судьбой, но такая сильная женщина. Два дня лежала на холодной земле около речушки, а после она подбадривала нас и пела нам песню. <...> И пусть "Катюша" звучит еще долгие ее годы жизни, а мы песню всегда подпоем", — отметили поисковики.
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