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В Оренбуржье 99 процентов подтопленных домов освободились от воды - РИА Новости, 20.05.2024
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13:12 20.05.2024 (обновлено: 13:14 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pavodok-1947178093.html
В Оренбуржье 99 процентов подтопленных домов освободились от воды
В Оренбуржье 99 процентов подтопленных домов освободились от воды - РИА Новости, 20.05.2024
В Оренбуржье 99 процентов подтопленных домов освободились от воды
Почти все подтопленные дома в Оренбургской области освободились от воды, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:12
2024-05-20T13:14
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Почти все подтопленные дома в Оренбургской области освободились от воды, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."В Оренбуржье 99% подтопленных домов освободились от воды. По данным на 20 мая, на территории 37 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла из 30 441 жилого дома и с 52 038 приусадебных участков. В регионе продолжаются восстановительные работы, в ликвидации последствий паводка задействованы все профильные службы", - говорится в сообщении.
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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбуржье 99 процентов подтопленных домов освободились от воды

Власти Оренбуржья сообщают, что 99% подтопленных домов освободились от воыд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Почти все подтопленные дома в Оренбургской области освободились от воды, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
"В Оренбуржье 99% подтопленных домов освободились от воды. По данным на 20 мая, на территории 37 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла из 30 441 жилого дома и с 52 038 приусадебных участков. В регионе продолжаются восстановительные работы, в ликвидации последствий паводка задействованы все профильные службы", - говорится в сообщении.
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Оренбургская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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