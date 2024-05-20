https://ria.ru/20240520/pavodok-1947178093.html

В Оренбуржье 99 процентов подтопленных домов освободились от воды

В Оренбуржье 99 процентов подтопленных домов освободились от воды - РИА Новости, 20.05.2024

В Оренбуржье 99 процентов подтопленных домов освободились от воды

Почти все подтопленные дома в Оренбургской области освободились от воды, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:12

2024-05-20T13:12

2024-05-20T13:14

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 20 мая – РИА Новости. Почти все подтопленные дома в Оренбургской области освободились от воды, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."В Оренбуржье 99% подтопленных домов освободились от воды. По данным на 20 мая, на территории 37 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла из 30 441 жилого дома и с 52 038 приусадебных участков. В регионе продолжаются восстановительные работы, в ликвидации последствий паводка задействованы все профильные службы", - говорится в сообщении.

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оренбургская область

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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия