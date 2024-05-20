https://ria.ru/20240520/pashinyan-1947095868.html

Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана

Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:32

2024-05-20T08:32

2024-05-20T08:32

в мире

иран

армения

азербайджан

никол пашинян

хосейн амир абдоллахиан

али хаменеи

крушение вертолета президента ирана

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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, сообщили в пресс-службе армянского правительства. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Шокирован вестью о гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета. От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского правительства. Пашинян также выразил поддержку правительству и народу Ирана, пожелав сил и стойкости в это тяжелое время. "Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с нашим дружественным и соседним государством и народом”, - говорится в послании.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, армения, азербайджан, никол пашинян, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, крушение вертолета президента ирана