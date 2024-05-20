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Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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08:32 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/pashinyan-1947095868.html
Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана
Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:32
2024-05-20T08:32
в мире
иран
армения
азербайджан
никол пашинян
хосейн амир абдоллахиан
али хаменеи
крушение вертолета президента ирана
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, сообщили в пресс-службе армянского правительства. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Шокирован вестью о гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета. От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского правительства. Пашинян также выразил поддержку правительству и народу Ирана, пожелав сил и стойкости в это тяжелое время. "Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с нашим дружественным и соседним государством и народом”, - говорится в послании.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html
https://ria.ru/20240520/iran-1947095359.html
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в мире, иран, армения, азербайджан, никол пашинян, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Хосейн Амир Абдоллахиан, Али Хаменеи, Крушение вертолета президента Ирана
Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана

Пашинян выразил соболезнования иранскому народу после гибели Раиси

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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"Шокирован вестью о гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета. От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского правительства.
Пашинян также выразил поддержку правительству и народу Ирана, пожелав сил и стойкости в это тяжелое время. "Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с нашим дружественным и соседним государством и народом”, - говорится в послании.
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В миреИранАрменияАзербайджанНикол ПашинянХосейн Амир АбдоллахианАли ХаменеиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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