Пашинян выразил соболезнования после гибели президента Ирана
Пашинян выразил соболезнования иранскому народу после гибели Раиси
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
"Шокирован вестью о гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета. От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского правительства.
Пашинян также выразил поддержку правительству и народу Ирана, пожелав сил и стойкости в это тяжелое время. "Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с нашим дружественным и соседним государством и народом”, - говорится в послании.