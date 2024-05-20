"Втянет в войну": в США заговорили об опасном шаге Запада против России
RS: отправка западных инструкторов на Украину приведет к войне России и НАТО
© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные во время переброски в Европу
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные во время переброски в Европу. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Появление инструкторов из НАТО на территории Украины повлечет за собой военное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
"Отправка контингента из НАТО на Украину без какой-либо масштабной и явной договоренности с Россией, вероятнее всего, втянет страны НАТО, включая США, в ожесточенную войну с российскими войсками", — отметил он.
Эпископос подчеркнул, что в таком случае у Москвы будут основания уничтожить иностранных инструкторов, чтобы предотвратить более серьезное военное вмешательство НАТО в конфликт на Украине. Кроме того, добавил он, идея об отправке западного контингента свидетельствует о том, что ВСУ терпят крах и не могут выстоять без постороннего вмешательства.
"Это предложение, без более масштабной стратегии по завершению, а не эскалации конфликта, – это прямой путь к катастрофе", — заключил эксперт.
На прошлой неделе американская газета The New York Times сообщила, что в скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.