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"Втянет в войну": в США заговорили об опасном шаге Запада против России - РИА Новости, 20.05.2024
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11:31 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/otpravka-1947142585.html
"Втянет в войну": в США заговорили об опасном шаге Запада против России
"Втянет в войну": в США заговорили об опасном шаге Запада против России - РИА Новости, 20.05.2024
"Втянет в войну": в США заговорили об опасном шаге Запада против России
Появление инструкторов из НАТО на территории Украины повлечет за собой военное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом, пишет аналитик Марк... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:31
2024-05-20T11:31
в мире
украина
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Появление инструкторов из НАТО на территории Украины повлечет за собой военное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft."Отправка контингента из НАТО на Украину без какой-либо масштабной и явной договоренности с Россией, вероятнее всего, втянет страны НАТО, включая США, в ожесточенную войну с российскими войсками", — отметил он.Эпископос подчеркнул, что в таком случае у Москвы будут основания уничтожить иностранных инструкторов, чтобы предотвратить более серьезное военное вмешательство НАТО в конфликт на Украине. Кроме того, добавил он, идея об отправке западного контингента свидетельствует о том, что ВСУ терпят крах и не могут выстоять без постороннего вмешательства."Это предложение, без более масштабной стратегии по завершению, а не эскалации конфликта, – это прямой путь к катастрофе", — заключил эксперт.На прошлой неделе американская газета The New York Times сообщила, что в скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
https://ria.ru/20240520/udar-1947103682.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Втянет в войну": в США заговорили об опасном шаге Запада против России

RS: отправка западных инструкторов на Украину приведет к войне России и НАТО

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные во время переброски в Европу
Американские военные во время переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные во время переброски в Европу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Появление инструкторов из НАТО на территории Украины повлечет за собой военное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
"Отправка контингента из НАТО на Украину без какой-либо масштабной и явной договоренности с Россией, вероятнее всего, втянет страны НАТО, включая США, в ожесточенную войну с российскими войсками", — отметил он.
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Эпископос подчеркнул, что в таком случае у Москвы будут основания уничтожить иностранных инструкторов, чтобы предотвратить более серьезное военное вмешательство НАТО в конфликт на Украине. Кроме того, добавил он, идея об отправке западного контингента свидетельствует о том, что ВСУ терпят крах и не могут выстоять без постороннего вмешательства.
"Это предложение, без более масштабной стратегии по завершению, а не эскалации конфликта, – это прямой путь к катастрофе", — заключил эксперт.
На прошлой неделе американская газета The New York Times сообщила, что в скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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