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Белый дом не ждет перемен в отношениях США с Ираном после гибели Раиси
Белый дом не ждет перемен в отношениях США с Ираном после гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Белый дом не ждет перемен в отношениях США с Ираном после гибели Раиси
В Белом доме не ожидают радикальных перемен в отношениях США с Ираном после гибели Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:08
2024-05-20T16:08
2024-05-20T16:36
в мире
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иран
крушение вертолета президента ирана
тебриз
джо байден
хосейн амир абдоллахиан
мохаммад мохбер
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Белом доме не ожидают радикальных перемен в отношениях США с Ираном после гибели Эбрахима Раиси.Как отмечает телеканал NBC News, об этом заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена."Смерть Раиси вряд ли приведет к каким-либо радикальным переменам в отношениях между Ираном и США", - приводит телеканал слова чиновника.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947167611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, крушение вертолета президента ирана, тебриз, джо байден, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер
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Белый дом не ждет перемен в отношениях США с Ираном после гибели Раиси
NBC News: Белый дом не ждет перемен в отношениях США с Ираном после гибели Раиси