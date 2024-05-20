https://ria.ru/20240520/otnosheniya-1947229717.html

Белый дом не ждет перемен в отношениях США с Ираном после гибели Раиси

Белый дом не ждет перемен в отношениях США с Ираном после гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Белый дом не ждет перемен в отношениях США с Ираном после гибели Раиси

В Белом доме не ожидают радикальных перемен в отношениях США с Ираном после гибели Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:08

2024-05-20T16:08

2024-05-20T16:36

в мире

сша

иран

крушение вертолета президента ирана

тебриз

джо байден

хосейн амир абдоллахиан

мохаммад мохбер

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Белом доме не ожидают радикальных перемен в отношениях США с Ираном после гибели Эбрахима Раиси.Как отмечает телеканал NBC News, об этом заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена."Смерть Раиси вряд ли приведет к каким-либо радикальным переменам в отношениях между Ираном и США", - приводит телеканал слова чиновника.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947167611.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

сша

иран

тебриз

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, крушение вертолета президента ирана, тебриз, джо байден, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер