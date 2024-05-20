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Остин высказался о ситуации в ближневосточном регионе после смерти Раиси
Остин высказался о ситуации в ближневосточном регионе после смерти Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Остин высказался о ситуации в ближневосточном регионе после смерти Раиси
США пока не видят угроз региональной безопасности на Ближнем Востоке из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:11
2024-05-20T20:11
2024-05-20T20:11
в мире
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ближний восток
ллойд остин
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США пока не видят угроз региональной безопасности на Ближнем Востоке из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Что касается наших сил и боеготовности, то мы продолжаем следить. В настоящее время я не вижу влияния на более широкую региональную безопасность", - сообщил он журналистам на брифинге, оценивая возможное влияние произошедшего на безопасность на Ближнем Востоке. Остин добавил, что Вашингтон следит за проводимым расследованием случившегося, но не располагает данными о возможных причинах произошедшего. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город.
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в мире, иран, сша, ближний восток, ллойд остин, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Ллойд Остин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Остин высказался о ситуации в ближневосточном регионе после смерти Раиси
Остин: США пока не видят угроз региональной безопасности на Ближнем Востоке