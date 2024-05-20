https://ria.ru/20240520/ostin-1947284778.html

Остин высказался о ситуации в ближневосточном регионе после смерти Раиси

Остин высказался о ситуации в ближневосточном регионе после смерти Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Остин высказался о ситуации в ближневосточном регионе после смерти Раиси

США пока не видят угроз региональной безопасности на Ближнем Востоке из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:11

2024-05-20T20:11

2024-05-20T20:11

в мире

иран

сша

ближний восток

ллойд остин

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939956766_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_c7abd64b5078c02937690a9910f3110b.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США пока не видят угроз региональной безопасности на Ближнем Востоке из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Что касается наших сил и боеготовности, то мы продолжаем следить. В настоящее время я не вижу влияния на более широкую региональную безопасность", - сообщил он журналистам на брифинге, оценивая возможное влияние произошедшего на безопасность на Ближнем Востоке. Остин добавил, что Вашингтон следит за проводимым расследованием случившегося, но не располагает данными о возможных причинах произошедшего. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город.

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

иран

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, ближний восток, ллойд остин, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана