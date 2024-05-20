Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине
Остин заявил, что ждет от Украины применения вооружений США в пределах ее границ
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон выступает против расширения Киевом сферы применения американского вооружения, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы ожидаем, что они (ВСУ. — Прим. ред.) продолжат использовать оружие, которое мы им предоставили, против целей внутри Украины", — сказал он на пресс-конференции.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун добавил, что речь идет о поддержке "ближних боев" на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который Вашингтон считает частью Украины.
По данным Politico, Киев на фоне продвижения российских Вооруженных сил в Харьковской области пытается добиться от США разрешения на удары американским оружием по территории России. Собеседники издания уточнили, что именно запрет Вашингтона удерживал ВСУ от подобных атак, но политика Белого дома в этом отношении не изменилась.
Как отметила на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова, западные кураторы Владимира Зеленского не только поставляют Украине все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя дальнейшей эскалации конфликта.
Москва предупреждает Вашингтон, Лондон, Брюссель и другие западные столицы, что атаки на российские регионы — это "игры с огнем", Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, подчеркнула дипломат.
С одобрением украинских ударов по России британским вооружением в последнее время выступили министр обороны королевства Грант Шаппс и глава МИД Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами.
В начале мая Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.