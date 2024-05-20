https://ria.ru/20240520/oruzhie-1947283198.html

Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине

Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине - РИА Новости, 20.05.2024

Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине

Вашингтон выступает против расширения Киевом сферы применения американского вооружения, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:01

2024-05-20T20:01

2024-05-20T21:24

специальная военная операция на украине

киев

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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон выступает против расширения Киевом сферы применения американского вооружения, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы ожидаем, что они (ВСУ. — Прим. ред.) продолжат использовать оружие, которое мы им предоставили, против целей внутри Украины", — сказал он на пресс-конференции.Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун добавил, что речь идет о поддержке "ближних боев" на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который Вашингтон считает частью Украины.По данным Politico, Киев на фоне продвижения российских Вооруженных сил в Харьковской области пытается добиться от США разрешения на удары американским оружием по территории России. Собеседники издания уточнили, что именно запрет Вашингтона удерживал ВСУ от подобных атак, но политика Белого дома в этом отношении не изменилась.Как отметила на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова, западные кураторы Владимира Зеленского не только поставляют Украине все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя дальнейшей эскалации конфликта.Москва предупреждает Вашингтон, Лондон, Брюссель и другие западные столицы, что атаки на российские регионы — это "игры с огнем", Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, подчеркнула дипломат.С одобрением украинских ударов по России британским вооружением в последнее время выступили министр обороны королевства Грант Шаппс и глава МИД Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами.В начале мая Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

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https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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