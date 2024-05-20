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Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 20.05.2024 (обновлено: 21:24 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/oruzhie-1947283198.html
Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине
Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине - РИА Новости, 20.05.2024
Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине
Вашингтон выступает против расширения Киевом сферы применения американского вооружения, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:01
2024-05-20T21:24
специальная военная операция на украине
киев
украина
министерство обороны сша
россия
сша
нато
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон выступает против расширения Киевом сферы применения американского вооружения, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы ожидаем, что они (ВСУ. — Прим. ред.) продолжат использовать оружие, которое мы им предоставили, против целей внутри Украины", — сказал он на пресс-конференции.Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун добавил, что речь идет о поддержке "ближних боев" на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который Вашингтон считает частью Украины.По данным Politico, Киев на фоне продвижения российских Вооруженных сил в Харьковской области пытается добиться от США разрешения на удары американским оружием по территории России. Собеседники издания уточнили, что именно запрет Вашингтона удерживал ВСУ от подобных атак, но политика Белого дома в этом отношении не изменилась.Как отметила на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова, западные кураторы Владимира Зеленского не только поставляют Украине все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя дальнейшей эскалации конфликта.Москва предупреждает Вашингтон, Лондон, Брюссель и другие западные столицы, что атаки на российские регионы — это "игры с огнем", Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, подчеркнула дипломат.С одобрением украинских ударов по России британским вооружением в последнее время выступили министр обороны королевства Грант Шаппс и глава МИД Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами.В начале мая Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html
https://ria.ru/20240514/udar-1945927859.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
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киев, украина, министерство обороны сша, россия, сша, нато, владимир путин, ллойд остин, оон, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Министерство обороны США, Россия, США, НАТО, Владимир Путин, Ллойд Остин, ООН, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Мария Захарова, В мире
Пентагон выступил против расширения сферы применения оружия США на Украине

Остин заявил, что ждет от Украины применения вооружений США в пределах ее границ

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон выступает против расширения Киевом сферы применения американского вооружения, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы ожидаем, что они (ВСУ. — Прим. ред.) продолжат использовать оружие, которое мы им предоставили, против целей внутри Украины", — сказал он на пресс-конференции.
Зенитный ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
"Сбивают сразу 36 ракет". В России нашлось противоядие от ATACMS
5 мая, 08:00
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун добавил, что речь идет о поддержке "ближних боев" на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который Вашингтон считает частью Украины.
По данным Politico, Киев на фоне продвижения российских Вооруженных сил в Харьковской области пытается добиться от США разрешения на удары американским оружием по территории России. Собеседники издания уточнили, что именно запрет Вашингтона удерживал ВСУ от подобных атак, но политика Белого дома в этом отношении не изменилась.
Американские военные во время переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией
14 мая, 16:43
Как отметила на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова, западные кураторы Владимира Зеленского не только поставляют Украине все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя дальнейшей эскалации конфликта.
Москва предупреждает Вашингтон, Лондон, Брюссель и другие западные столицы, что атаки на российские регионы — это "игры с огнем", Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, подчеркнула дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
13 мая, 08:00
С одобрением украинских ударов по России британским вооружением в последнее время выступили министр обороны королевства Грант Шаппс и глава МИД Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами.
В начале мая Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи
8 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаМинистерство обороны СШАРоссияСШАНАТОВладимир ПутинЛлойд ОстинООНВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВ мире
 
 
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