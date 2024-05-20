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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 20.05.2024 (обновлено: 20:06 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/opasnost-1947283572.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:03
2024-05-20T20:06
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.В мэрии также сообщили, что угроза ракетного обстрела объявлена в Шебекинском округе и городе Шебекино.
https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html
белгород
шебекино
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белгород, шебекино, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
В мэрии также сообщили, что угроза ракетного обстрела объявлена в Шебекинском округе и городе Шебекино.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородШебекиноБелгородский районПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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