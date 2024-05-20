https://ria.ru/20240520/opasnost-1947283572.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:03

2024-05-20T20:03

2024-05-20T20:06

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934528160_0:155:3098:1898_1920x0_80_0_0_9bec52529423caed6ac8fb512014534a.jpg

БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.В мэрии также сообщили, что угроза ракетного обстрела объявлена в Шебекинском округе и городе Шебекино.

https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html

белгород

шебекино

белгородский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, шебекино, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина