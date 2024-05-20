Рейтинг@Mail.ru
Лукашевич прокомментировал молчание ОБСЕ по санкциям против РИА Новости - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 20.05.2024 (обновлено: 16:15 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/obse-1947227637.html
Лукашевич прокомментировал молчание ОБСЕ по санкциям против РИА Новости
Лукашевич прокомментировал молчание ОБСЕ по санкциям против РИА Новости - РИА Новости, 20.05.2024
Лукашевич прокомментировал молчание ОБСЕ по санкциям против РИА Новости
ВЕНА, 20 мая - РИА Новости. Молчание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее профильных структур о новых санкциях против российских... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:01
2024-05-20T16:15
обсе
россия
в мире
сергей лавров
александр лукашевич
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg
ВЕНА, 20 мая - РИА Новости. Молчание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее профильных структур о новых санкциях против российских СМИ, в том числе против РИА Новости, демонстрирует практику двойных стандартов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.По словам дипломата, решение Совета ЕС о запрете вещания еще трех российских СМИ - РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты" на территории Евросоюза "стало свидетельством бессилия Брюсселя в вопросах зачистки своего информационного пространства от неугодных медиа и неудобной правды"."Постыдное же молчание на этот счет руководства ОБСЕ и ее профильных структур, прежде всего представителя по вопросам свободы СМИ, в очередной раз демонстрирует излюбленную ими практику двойных стандартов, в том числе в отношении вопросов плюрализма прессы, прав журналистов и доступа к информации", - говорится в комментарии Лукашевича, опубликованном в официальном аккаунте постпредства РФ при ОБСЕ.Дипломат добавил, что российская сторона считает их работу на этом направлении "провальной"."Будем иметь в виду необходимость выправления ситуации в контексте процесса назначения новой руководящей "четверки" ОБСЕ", - пояснил он.Лукашевич также отметил, что "тиражирование голословных и бездоказательных обвинений в адрес российских масс-медиа в распространении дезинформации и манипуляции информацией только повышает их рейтинги и способствует увеличению аудитории".Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html
https://ria.ru/20240517/zapret-1946693672.html
https://ria.ru/20240125/sanktsii-1923444339.html
https://ria.ru/20220915/rt-1817057382.html
https://ria.ru/20240518/sanktsii-1946893998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73cc6a28d11672380c52d32228e37ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, россия, в мире, сергей лавров, александр лукашевич, евросоюз, европарламент
ОБСЕ, Россия, В мире, Сергей Лавров, Александр Лукашевич, Евросоюз, Европарламент
Лукашевич прокомментировал молчание ОБСЕ по санкциям против РИА Новости

Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич: молчание ОБСЕ показывает двойные стандарты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 20 мая - РИА Новости. Молчание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее профильных структур о новых санкциях против российских СМИ, в том числе против РИА Новости, демонстрирует практику двойных стандартов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По словам дипломата, решение Совета ЕС о запрете вещания еще трех российских СМИ - РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты" на территории Евросоюза "стало свидетельством бессилия Брюсселя в вопросах зачистки своего информационного пространства от неугодных медиа и неудобной правды".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ
17 мая, 18:47
"Постыдное же молчание на этот счет руководства ОБСЕ и ее профильных структур, прежде всего представителя по вопросам свободы СМИ, в очередной раз демонстрирует излюбленную ими практику двойных стандартов, в том числе в отношении вопросов плюрализма прессы, прав журналистов и доступа к информации", - говорится в комментарии Лукашевича, опубликованном в официальном аккаунте постпредства РФ при ОБСЕ.
Дипломат добавил, что российская сторона считает их работу на этом направлении "провальной".
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
ЕС запретил вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты"
17 мая, 15:20
"Будем иметь в виду необходимость выправления ситуации в контексте процесса назначения новой руководящей "четверки" ОБСЕ", - пояснил он.
Лукашевич также отметил, что "тиражирование голословных и бездоказательных обвинений в адрес российских масс-медиа в распространении дезинформации и манипуляции информацией только повышает их рейтинги и способствует увеличению аудитории".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Лукашевич призвал обсудить в ОБСЕ последствия санкций Запада против России
25 января, 15:42
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Россия изучит решение по RT France, заявил зампостпреда при ОБСЕ
15 сентября 2022, 17:35
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Мезенцев прокомментировал решение ЕС о запрете вещания российских СМИ
18 мая, 15:31
 
ОБСЕРоссияВ миреСергей ЛавровАлександр ЛукашевичЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала