https://ria.ru/20240520/obse-1947227637.html

Лукашевич прокомментировал молчание ОБСЕ по санкциям против РИА Новости

Лукашевич прокомментировал молчание ОБСЕ по санкциям против РИА Новости - РИА Новости, 20.05.2024

Лукашевич прокомментировал молчание ОБСЕ по санкциям против РИА Новости

ВЕНА, 20 мая - РИА Новости. Молчание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее профильных структур о новых санкциях против российских... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:01

2024-05-20T16:01

2024-05-20T16:15

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евросоюз

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ВЕНА, 20 мая - РИА Новости. Молчание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее профильных структур о новых санкциях против российских СМИ, в том числе против РИА Новости, демонстрирует практику двойных стандартов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.По словам дипломата, решение Совета ЕС о запрете вещания еще трех российских СМИ - РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты" на территории Евросоюза "стало свидетельством бессилия Брюсселя в вопросах зачистки своего информационного пространства от неугодных медиа и неудобной правды"."Постыдное же молчание на этот счет руководства ОБСЕ и ее профильных структур, прежде всего представителя по вопросам свободы СМИ, в очередной раз демонстрирует излюбленную ими практику двойных стандартов, в том числе в отношении вопросов плюрализма прессы, прав журналистов и доступа к информации", - говорится в комментарии Лукашевича, опубликованном в официальном аккаунте постпредства РФ при ОБСЕ.Дипломат добавил, что российская сторона считает их работу на этом направлении "провальной"."Будем иметь в виду необходимость выправления ситуации в контексте процесса назначения новой руководящей "четверки" ОБСЕ", - пояснил он.Лукашевич также отметил, что "тиражирование голословных и бездоказательных обвинений в адрес российских масс-медиа в распространении дезинформации и манипуляции информацией только повышает их рейтинги и способствует увеличению аудитории".Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html

https://ria.ru/20240517/zapret-1946693672.html

https://ria.ru/20240125/sanktsii-1923444339.html

https://ria.ru/20220915/rt-1817057382.html

https://ria.ru/20240518/sanktsii-1946893998.html

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обсе, россия, в мире, сергей лавров, александр лукашевич, евросоюз, европарламент