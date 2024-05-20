https://ria.ru/20240520/obschestvennoe-1947167957.html
В украинском Кропивницком прогремели взрывы
В украинском Кропивницком прогремели взрывы - РИА Новости, 20.05.2024
В украинском Кропивницком прогремели взрывы
Взрывы слышны в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:35
2024-05-20T12:35
2024-05-20T12:35
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240520/lugansk-1947128225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В украинском Кропивницком прогремели взрывы
"Общественное": в украинском Кропивницком прогремели взрывы