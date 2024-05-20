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На Украине резко подорожала электроэнергия - РИА Новости, 20.05.2024
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09:21 20.05.2024 (обновлено: 10:33 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/obozrevatel-1947103309.html
На Украине резко подорожала электроэнергия
На Украине резко подорожала электроэнергия - РИА Новости, 20.05.2024
На Украине резко подорожала электроэнергия
Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:21
2024-05-20T10:33
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на украинский госстат. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 мая сообщил, что правительство Украины готовит повышение цен на электроэнергию для населения страны в полтора раза, предположительно тарифы могут увеличиться уже с 1 июня. Ранее Нацбанк Украины сообщил, что ожидает резкое повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей на фоне сложной ситуации в энергетике. "На Украине подорожали коммунальные услуги. За год - с апреля 2023 года до апреля 2024 - тарифы увеличились в целом на 12,9%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя". В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам. На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине резко подорожала электроэнергия

"Обозреватель": на Украине электроэнергия подорожала на 70 процентов за год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВетроэлектростанция "Старый Самбор-1" в Украинских Карпатах
Ветроэлектростанция Старый Самбор-1 в Украинских Карпатах - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ветроэлектростанция "Старый Самбор-1" в Украинских Карпатах. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на украинский госстат.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 мая сообщил, что правительство Украины готовит повышение цен на электроэнергию для населения страны в полтора раза, предположительно тарифы могут увеличиться уже с 1 июня. Ранее Нацбанк Украины сообщил, что ожидает резкое повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей на фоне сложной ситуации в энергетике.
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"На Украине подорожали коммунальные услуги. За год - с апреля 2023 года до апреля 2024 - тарифы увеличились в целом на 12,9%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя".
В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ.
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Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
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