На Украине резко подорожала электроэнергия
"Обозреватель": на Украине электроэнергия подорожала на 70 процентов за год
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Ветроэлектростанция "Старый Самбор-1" в Украинских Карпатах. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на украинский госстат.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 мая сообщил, что правительство Украины готовит повышение цен на электроэнергию для населения страны в полтора раза, предположительно тарифы могут увеличиться уже с 1 июня. Ранее Нацбанк Украины сообщил, что ожидает резкое повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей на фоне сложной ситуации в энергетике.
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"На Украине подорожали коммунальные услуги. За год - с апреля 2023 года до апреля 2024 - тарифы увеличились в целом на 12,9%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя".
В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ.
Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
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