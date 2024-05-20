https://ria.ru/20240520/obozrevatel-1947103309.html

На Украине резко подорожала электроэнергия

На Украине резко подорожала электроэнергия - РИА Новости, 20.05.2024

На Украине резко подорожала электроэнергия

Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:21

2024-05-20T09:21

2024-05-20T10:33

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на украинский госстат. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 мая сообщил, что правительство Украины готовит повышение цен на электроэнергию для населения страны в полтора раза, предположительно тарифы могут увеличиться уже с 1 июня. Ранее Нацбанк Украины сообщил, что ожидает резкое повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей на фоне сложной ситуации в энергетике. "На Украине подорожали коммунальные услуги. За год - с апреля 2023 года до апреля 2024 - тарифы увеличились в целом на 12,9%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя". В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам. На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html

https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946587050.html

https://ria.ru/20240129/dolzhniki-1924185394.html

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в мире, украина, верховная рада украины