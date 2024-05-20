Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды заявили о готовности передать Украине боевые машины пехоты - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/niderlandy-1947303843.html
Нидерланды заявили о готовности передать Украине боевые машины пехоты
Нидерланды заявили о готовности передать Украине боевые машины пехоты - РИА Новости, 20.05.2024
Нидерланды заявили о готовности передать Украине боевые машины пехоты
Нидерланды в скором времени предоставят Украине боевые машины пехоты YPR, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:09
2024-05-20T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
нидерланды
украина
киев
т-72 "урал"
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg
ГААГА, 20 мая - РИА Новости. Нидерланды в скором времени предоставят Украине боевые машины пехоты YPR, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. "Нидерланды в скором времени предоставят украинским вооруженным силам боевые машины пехоты YPR с боевыми модулями с дистанционным управлением по запросу Зеленского", - написала Оллонгрен в соцсети Х. Как отмечается на сайте минобороны королевства, Нидерланды уже поставили Киеву в общей сложности 207 боевых машин пехоты YPR различных типов. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В конце декабря власти Нидерландов объявили о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро.
https://ria.ru/20231011/pomosch-1902114025.html
https://ria.ru/20231205/sredstva-1913993400.html
нидерланды
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_af37ed345e91530a26d68d683fc73478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, нидерланды, украина, киев, т-72 "урал", f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Нидерланды, Украина, Киев, Т-72 "Урал", F-16, В мире
Нидерланды заявили о готовности передать Украине боевые машины пехоты

Оллонгрен: Нидерланды скоро предоставят Украине боевые машины пехоты YPR

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 20 мая - РИА Новости. Нидерланды в скором времени предоставят Украине боевые машины пехоты YPR, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
«
"Нидерланды в скором времени предоставят украинским вооруженным силам боевые машины пехоты YPR с боевыми модулями с дистанционным управлением по запросу Зеленского", - написала Оллонгрен в соцсети Х.
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Нидерланды снова направили Украине военную помощь
11 октября 2023, 19:22
Как отмечается на сайте минобороны королевства, Нидерланды уже поставили Киеву в общей сложности 207 боевых машин пехоты YPR различных типов.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.
В конце декабря власти Нидерландов объявили о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году.
Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро.
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Нидерланды выделят Украине средства для борьбы с "безнаказанностью"
5 декабря 2023, 21:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреТехнологииНидерландыУкраинаКиевТ-72 "Урал"F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала