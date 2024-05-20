https://ria.ru/20240520/niderlandy-1947303843.html

Нидерланды заявили о готовности передать Украине боевые машины пехоты

Нидерланды заявили о готовности передать Украине боевые машины пехоты - РИА Новости, 20.05.2024

Нидерланды заявили о готовности передать Украине боевые машины пехоты

Нидерланды в скором времени предоставят Украине боевые машины пехоты YPR, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:09

2024-05-20T23:09

2024-05-20T23:09

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ГААГА, 20 мая - РИА Новости. Нидерланды в скором времени предоставят Украине боевые машины пехоты YPR, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. "Нидерланды в скором времени предоставят украинским вооруженным силам боевые машины пехоты YPR с боевыми модулями с дистанционным управлением по запросу Зеленского", - написала Оллонгрен в соцсети Х. Как отмечается на сайте минобороны королевства, Нидерланды уже поставили Киеву в общей сложности 207 боевых машин пехоты YPR различных типов. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В конце декабря власти Нидерландов объявили о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро.

https://ria.ru/20231011/pomosch-1902114025.html

https://ria.ru/20231205/sredstva-1913993400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, нидерланды, украина, киев, т-72 "урал", f-16