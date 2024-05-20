https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947270728.html

Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает

Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает - РИА Новости, 20.05.2024

Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает

Любые возможные посредники должны учитывать, что 20 мая истекает срок легитимного пребывания у власти Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:43

2024-05-20T18:43

2024-05-20T18:56

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Любые возможные посредники должны учитывать, что 20 мая истекает срок легитимного пребывания у власти Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Поскольку, как признает западная и украинская пресса, сегодня последний день его легитимного пребывания у власти в соответствии с конституцией своей же страны, любым возможным посредникам необходимо учитывать и это обстоятельство", - сказал Небензя. Ведь, по его словам, обсуждение каких-либо вопросов "и, тем более, подписание каких-либо документов с потерявшими легитимность лидерами противоречит здравому смыслу". "Кроме того любые потенциальные переговоры должны строиться на справедливом учете озабоченностей России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947255554.html

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в мире, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон