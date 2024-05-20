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Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает
Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает - РИА Новости, 20.05.2024
Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает
Любые возможные посредники должны учитывать, что 20 мая истекает срок легитимного пребывания у власти Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:43
2024-05-20T18:43
2024-05-20T18:56
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Любые возможные посредники должны учитывать, что 20 мая истекает срок легитимного пребывания у власти Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Поскольку, как признает западная и украинская пресса, сегодня последний день его легитимного пребывания у власти в соответствии с конституцией своей же страны, любым возможным посредникам необходимо учитывать и это обстоятельство", - сказал Небензя. Ведь, по его словам, обсуждение каких-либо вопросов "и, тем более, подписание каких-либо документов с потерявшими легитимность лидерами противоречит здравому смыслу". "Кроме того любые потенциальные переговоры должны строиться на справедливом учете озабоченностей России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947255554.html
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в мире, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает
Небензя: посредники должны учитывать, что 20 мая полномочия Зеленского истекают