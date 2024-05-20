https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947255554.html

Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя

Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя - РИА Новости, 20.05.2024

Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя

У Запада нет оружия, которое бы переломило негативные тенденции на поле боя для ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:42

2024-05-20T17:42

2024-05-20T18:01

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ООН, 20 мая – РИА Новости. У Запада нет оружия, которое бы переломило негативные тенденции на поле боя для ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя", - сказал Небензя."Еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые "Леопарды" и "Абрамсы". Такая же участь постигнет и F-16, как только они поступят киевскому режиму", - добавил он.

https://ria.ru/20240519/vagenknekht-1947004187.html

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