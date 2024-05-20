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Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя
Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя - РИА Новости, 20.05.2024
Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя
У Запада нет оружия, которое бы переломило негативные тенденции на поле боя для ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:42
2024-05-20T17:42
2024-05-20T18:01
вооруженные силы украины
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ООН, 20 мая – РИА Новости. У Запада нет оружия, которое бы переломило негативные тенденции на поле боя для ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя", - сказал Небензя."Еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые "Леопарды" и "Абрамсы". Такая же участь постигнет и F-16, как только они поступят киевскому режиму", - добавил он.
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Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя
Небензя: нет оружия, которое могло бы переломить негативные для ВСУ тенденции