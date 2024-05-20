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Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 20.05.2024 (обновлено: 18:01 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947255554.html
Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя
Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя - РИА Новости, 20.05.2024
Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя
У Запада нет оружия, которое бы переломило негативные тенденции на поле боя для ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:42
2024-05-20T18:01
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
василий небензя
россия
оон
f-16
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ООН, 20 мая – РИА Новости. У Запада нет оружия, которое бы переломило негативные тенденции на поле боя для ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя", - сказал Небензя."Еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые "Леопарды" и "Абрамсы". Такая же участь постигнет и F-16, как только они поступят киевскому режиму", - добавил он.
https://ria.ru/20240519/vagenknekht-1947004187.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина, василий небензя, россия, оон, f-16
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Василий Небензя, Россия, ООН, F-16
Небензя рассказал о негативных для ВСУ тенденциях на поле боя

Небензя: нет оружия, которое могло бы переломить негативные для ВСУ тенденции

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 мая – РИА Новости. У Запада нет оружия, которое бы переломило негативные тенденции на поле боя для ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя", - сказал Небензя.
"Еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые "Леопарды" и "Абрамсы". Такая же участь постигнет и F-16, как только они поступят киевскому режиму", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаВасилий НебензяРоссияООНF-16
 
 
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