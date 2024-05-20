https://ria.ru/20240520/nauka-1947210104.html

Минобрнауки предложило БРИКС сотрудничество в области гуманитарных наук

Минобрнауки предложило БРИКС сотрудничество в области гуманитарных наук - РИА Новости, 20.05.2024

Минобрнауки предложило БРИКС сотрудничество в области гуманитарных наук

Минобрнауки РФ предложило странам БРИКС начать взаимодействие в области гуманитарных наук и продолжить работу по тем научным направлениям, которые уже были... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:04

2024-05-20T15:04

2024-05-20T15:17

россия

москва

красноярский край

константин могилевский

брикс

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило странам БРИКС начать взаимодействие в области гуманитарных наук и продолжить работу по тем научным направлениям, которые уже были предложены ранее. "Мы будем продолжать взаимодействовать по направлениям, которые были выдвинуты раньше, мы предлагаем нашим партнерам, …мы добавим гуманитарные науки, и наше научное сотрудничество будет по линии гуманитарных наук: истории, лингвистики, социологии, политологии", - сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский во время пресс-конференции, посвященной проведению в Москве в рамках председательства России в БРИКС встречи глав академий наук стран БРИКС. Он также отметил, что Минобрнауки РФ предложило партнерам учредить день Географа стран БРИКС и отмечать его 18 августа. "В этом году мы очень рассчитываем на то, что 18 августа будет отмечаться День географа стран БРИКС", - сказал Могилевский, уточнив, что уже есть договоренность, что в эту дату отправится научная экспедиция ученых стран БРИКС в Красноярский край и Хакасию. Экспедиция будет нацелена на изучение опыта работы биосферных заповедников, а также связана с экологическими задачами.

https://ria.ru/20240520/briks-1947160259.html

https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html

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красноярский край

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