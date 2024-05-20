https://ria.ru/20240520/nato-1947159838.html

Захарова прокомментировала слова Каллас об инструкторах НАТО на Украине

Захарова прокомментировала слова Каллас об инструкторах НАТО на Украине - РИА Новости, 20.05.2024

Захарова прокомментировала слова Каллас об инструкторах НАТО на Украине

Некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их обратно, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:09

2024-05-20T12:09

2024-05-20T21:54

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кайя каллас

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в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их обратно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны — члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. "Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности", — написала Захарова.Газета The New York Times сообщала, что Киев на фоне продвижения российских войск попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание инструкторов НАТО на Украине представляется неизбежным.Как ранее писала газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран альянса, в НАТО считают, что "рано или поздно" направят военных на подмогу Киеву. При этом, по словам источника, у НАТО пока нет планов отправлять на Украину свои войска.Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки солдат на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственного вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, мария захарова, кайя каллас, нато, вооруженные силы украины, в мире, эстония