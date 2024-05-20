https://ria.ru/20240520/nalogovaya_reforma-1947071598.html

В Госдуме начнут публичное обсуждение изменений в налоговой системе

В Госдуме начнут публичное обсуждение изменений в налоговой системе - РИА Новости, 20.05.2024

В Госдуме начнут публичное обсуждение изменений в налоговой системе

Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начинается в Госдуме. Оно пройдет на экспертном совете комитета по бюджету и налогам с... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T00:14

2024-05-20T00:14

2024-05-20T11:22

россия

экономика

госдума рф

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

александр шохин

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начинается в Госдуме. Оно пройдет на экспертном совете комитета по бюджету и налогам с участием бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. О начале такой дискуссии сообщил 12 мая глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров по итогам заседания комитета, на котором была поддержана кандидатура Антона Силуанова на пост министра финансов, внесённая главой правительства Михаилом Мишустиным. Налоговая реформа, подразумевающая более справедливое распределение фискальной нагрузки, обсуждается в России по инициативе президента Владимира Путина, который поручил правительству продумать подходы к модернизации фискальной системы и к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Позже в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала "Россия 1" Путин высказал мнение, что общество воспримет это абсолютно нормально: в целом Россия созрела для избирательного налогообложения. При этом глава государства предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных проектов. О планах обсудить в середине мая с бизнесом изменения в налоговой системе министр финансов Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который состоялся в конце апреля. Как тогда отметил Силуанов, Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в эту, весеннюю думскую сессию. Предсказуемость и справедливость Силуанов тогда подчеркнул, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения. По его словам, ещё одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. Кроме того, министр указал на важность сохранения для бизнеса вычетов и стимулов через налоговые ставки. Минфин РФ подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, сообщил Силуанов по итогам комитета Госдумы 12 мая. В свою очередь, президент РСПП Александр Шохин 15 мая предположил, что Минфин подготовит проект налоговой реформы до Петербургского международного экономического форума-2024, который пройдет 5-8 июня, и бизнес планирует обсудить эти предложения на форуме. Шохин при этом подчеркнул важность того, чтобы социальная справедливость при изменении налоговой системы коснулась экономической инвестиционной деятельности: кто больше инвестирует, тому не надо повышать налоги. НДФЛ и налог на прибыльШохин сообщал, что "справедливость в области НДФЛ с бизнесом сейчас пока глубоко не прорабатывали". По его словам, если будут введены дополнительные платежи для более состоятельных граждан, РСПП считает, что их надо "окрашивать", то есть направить их на конкретные целевые расходы. Говоря об изменениях в части налога на прибыль, Шохин сказал, что союз тоже "фактически, за "окрашивание".

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https://ria.ru/20240425/reforma-1942169763.html

https://ria.ru/20240518/matkapital-1946823190.html

https://ria.ru/20240511/oteli-1945229822.html

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россия, экономика, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, александр шохин, владимир путин