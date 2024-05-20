https://ria.ru/20240520/nalog-1947225120.html
Налоговые поправки внесут в весеннюю сессию Госдумы
Налоговые поправки внесут в весеннюю сессию Госдумы - РИА Новости, 20.05.2024
Налоговые поправки внесут в весеннюю сессию Госдумы
Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами, экспертами и бизнесом, внесет их в весеннюю сессию Госдумы, сообщил министр финансов... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:53
2024-05-20T15:53
2024-05-20T16:07
экономика
россия
госдума рф
антон силуанов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами, экспертами и бизнесом, внесет их в весеннюю сессию Госдумы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.По словам Силуанова, состоялся важный диалог, он также поблагодарил участников встречи за предложения и инициативы."Мы учтем эти результаты при подготовке законопроектов, которые будут внесены в Госдуму. Слышим пожелание о том, что все законопроекты должны быть подготовлены и приняты в весеннюю сессию. Категорически поддерживаем. И будем тоже просить парламент рассмотреть это быстро, в весеннюю сессию, чтобы у бизнеса, у граждан были возможности увидеть это заранее", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20240510/nalog-1945127028.html
https://ria.ru/20240520/siluanov-1947199310.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, антон силуанов
Экономика, Россия, Госдума РФ, Антон Силуанов
Налоговые поправки внесут в весеннюю сессию Госдумы
Силуанов: Минфин внесет налоговые поправки в весеннюю сессию Госдумы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами, экспертами и бизнесом, внесет их в весеннюю сессию Госдумы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
По словам Силуанова
, состоялся важный диалог, он также поблагодарил участников встречи за предложения и инициативы.
"Мы учтем эти результаты при подготовке законопроектов, которые будут внесены в Госдуму. Слышим пожелание о том, что все законопроекты должны быть подготовлены и приняты в весеннюю сессию. Категорически поддерживаем. И будем тоже просить парламент рассмотреть это быстро, в весеннюю сессию, чтобы у бизнеса, у граждан были возможности увидеть это заранее", - сказал Силуанов.