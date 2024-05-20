https://ria.ru/20240520/mus-1947198814.html
МУС добивается ордеров на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС Синвара
МУС добивается ордеров на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 20.05.2024
МУС добивается ордеров на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС Синвара
Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны еврейского государства Йоава Галанта и... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:23
2024-05-20T14:23
2024-05-20T16:23
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны еврейского государства Йоава Галанта и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях. "Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест <...> в связи с ситуацией в государстве Палестина", — указано в заявлении главного прокурора МУС Карима Хана. Как отмечается, по данным офиса Хана, Синвар, Нетаньяху, Галант, а также командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года.В начале мая портал Axios сообщал, что американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями МУС по вопросу возможной выдачи ордера на арест Нетаньяху и других членов руководства страны. По словам собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, среди законодателей США звучат призывы к санкциям против суда в случае выдачи ордеров.Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе.Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".Война в секторе ГазаИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, также палестинское движение захватило более 200 заложников. Военное крыло Хамас — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам в секторе Газа. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. По данным палестинского Минздрава, погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах — город, который считается последним оплотом ХАМАС.
https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МУС добивается ордеров на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС Синвара
МУС добивается ареста лидера ХАМАС Синвара, Нетаньяху, министра обороны Галанта
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны еврейского государства Йоава Галанта и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях.
"Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест <...> в связи с ситуацией в государстве Палестина", — указано в заявлении главного прокурора МУС Карима Хана.
Как отмечается, по данным офиса Хана, Синвар, Нетаньяху, Галант, а также командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания
несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года.
В начале мая портал Axios сообщал, что американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями МУС по вопросу возможной выдачи ордера на арест Нетаньяху и других членов руководства страны. По словам собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, среди законодателей США звучат призывы к санкциям против суда в случае выдачи ордеров.
Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе.
Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, также палестинское движение захватило более 200 заложников. Военное крыло Хамас — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам в секторе Газа. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. По данным палестинского Минздрава, погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах — город, который считается последним оплотом ХАМАС.