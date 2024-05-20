https://ria.ru/20240520/most-1947123448.html

Проезд по Крымскому мосту возобновили

Проезд по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 20.05.2024

Проезд по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он был закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:32

2024-05-20T10:32

2024-05-20T10:32

сергей аксенов (политик)

крымский мост

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он был закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Движение перекрыли в понедельник в 9.04 мск. Причины не назывались. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту периодически закрывают на время объявления ракетной опасности.

https://ria.ru/20240520/krym-1947080967.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей аксенов (политик), крымский мост, общество