https://ria.ru/20240520/most-1947123448.html
Проезд по Крымскому мосту возобновили
Проезд по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 20.05.2024
Проезд по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он был закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:32
2024-05-20T10:32
2024-05-20T10:32
сергей аксенов (политик)
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он был закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Движение перекрыли в понедельник в 9.04 мск. Причины не назывались. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту периодически закрывают на время объявления ракетной опасности.
https://ria.ru/20240520/krym-1947080967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), крымский мост, общество
Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, Общество
Проезд по Крымскому мосту возобновили
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта