https://ria.ru/20240520/moskvy-1947126150.html

Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы

Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы - РИА Новости, 20.05.2024

Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы

Специалисты приступили с благоустройству сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:42

2024-05-20T10:42

2024-05-20T10:42

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты приступили с благоустройству сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к благоустройству сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе САО. Он находится на пути к Тимирязевскому парку и парку "Дубки", автобусным остановкам и станции метро "Тимирязевская". Сейчас обустраиваем дорожно-тропиночную сеть и устраиваем кабельную канализацию", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что в рамках благоустройства специалисты обустроят большую игровую площадку с игровой башней и прогулочным видовым мостом, в нижней части которого будут вмонтированы качели и горки, также в зоне отдыха появятся парящие качели под навесами. Кроме того, специалисты установят уличные тренажеры, столы для настольного тенниса и большую беседку со столами для игры в шахматы, приведут в порядок газон, разобьют свыше 1,4 тысяч квадратных метров цветников с многолетниками, высадят около 500 кустарников и более 50 деревьев. Украшением сквера станет оранжерея под открытым небом с разноуровневыми цветниками и скамейками. "Установим тематический монумент. Соломенная Сторожка получила свое название по крытому соломой дому сторожа, охранявшего территорию первого в России высшего сельскохозяйственного учебного заведения. В память об этом сквер украсит памятник – собирательный образ деятелей, проживавших и трудившихся в поселке в эпоху его становления и развития", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240520/kapremont-1947101151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, благоустройство, городское хозяйство москвы