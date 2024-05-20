https://ria.ru/20240520/moskvy-1947126150.html
Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы
Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы - РИА Новости, 20.05.2024
Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы
Специалисты приступили с благоустройству сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:42
2024-05-20T10:42
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты приступили с благоустройству сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к благоустройству сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе САО. Он находится на пути к Тимирязевскому парку и парку "Дубки", автобусным остановкам и станции метро "Тимирязевская". Сейчас обустраиваем дорожно-тропиночную сеть и устраиваем кабельную канализацию", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что в рамках благоустройства специалисты обустроят большую игровую площадку с игровой башней и прогулочным видовым мостом, в нижней части которого будут вмонтированы качели и горки, также в зоне отдыха появятся парящие качели под навесами. Кроме того, специалисты установят уличные тренажеры, столы для настольного тенниса и большую беседку со столами для игры в шахматы, приведут в порядок газон, разобьют свыше 1,4 тысяч квадратных метров цветников с многолетниками, высадят около 500 кустарников и более 50 деревьев. Украшением сквера станет оранжерея под открытым небом с разноуровневыми цветниками и скамейками. "Установим тематический монумент. Соломенная Сторожка получила свое название по крытому соломой дому сторожа, охранявшего территорию первого в России высшего сельскохозяйственного учебного заведения. В память об этом сквер украсит памятник – собирательный образ деятелей, проживавших и трудившихся в поселке в эпоху его становления и развития", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, благоустройство, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Благоустройство, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты приступили с благоустройству сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к благоустройству сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе САО. Он находится на пути к Тимирязевскому парку и парку "Дубки", автобусным остановкам и станции метро "Тимирязевская". Сейчас обустраиваем дорожно-тропиночную сеть и устраиваем кабельную канализацию", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что в рамках благоустройства специалисты обустроят большую игровую площадку с игровой башней и прогулочным видовым мостом, в нижней части которого будут вмонтированы качели и горки, также в зоне отдыха появятся парящие качели под навесами.
Кроме того, специалисты установят уличные тренажеры, столы для настольного тенниса и большую беседку со столами для игры в шахматы, приведут в порядок газон, разобьют свыше 1,4 тысяч квадратных метров цветников с многолетниками, высадят около 500 кустарников и более 50 деревьев. Украшением сквера станет оранжерея под открытым небом с разноуровневыми цветниками и скамейками.
"Установим тематический монумент. Соломенная Сторожка получила свое название по крытому соломой дому сторожа, охранявшего территорию первого в России
высшего сельскохозяйственного учебного заведения. В память об этом сквер украсит памятник – собирательный образ деятелей, проживавших и трудившихся в поселке в эпоху его становления и развития", - добавили в сообщении.