https://ria.ru/20240520/moskva-1947436199.html

Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве

Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве - РИА Новости, 21.05.2024

Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве

Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду стартовали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-20T12:51

2024-05-20T12:51

2024-05-21T15:05

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду стартовали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Стартовали гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому", - говорится в сообщении. Уточняется, что в летний период специалисты "МОЭКа" выявляют потенциально ненадежные участки тепловых сетей и оперативно их восстанавливают, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в новом осенне-зимнем сезоне. "Кроме этого, проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - пояснили в тексте. В ведомстве напомнили, что горячую воду в столице отключают не более чем на 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.

https://ria.ru/20240520/moskva-1947423222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, моэк, городское хозяйство москвы