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Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве - РИА Новости, 21.05.2024
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12:51 20.05.2024 (обновлено: 15:05 21.05.2024)
https://ria.ru/20240520/moskva-1947436199.html
Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве
Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве - РИА Новости, 21.05.2024
Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве
Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду стартовали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T12:51
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду стартовали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Стартовали гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому", - говорится в сообщении. Уточняется, что в летний период специалисты "МОЭКа" выявляют потенциально ненадежные участки тепловых сетей и оперативно их восстанавливают, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в новом осенне-зимнем сезоне. "Кроме этого, проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - пояснили в тексте. В ведомстве напомнили, что горячую воду в столице отключают не более чем на 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.
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москва, моэк, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, МОЭК, Городское хозяйство Москвы

Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду стартовали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Стартовали гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому", - говорится в сообщении.
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Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник
Вчера, 00:17
Уточняется, что в летний период специалисты "МОЭКа" выявляют потенциально ненадежные участки тепловых сетей и оперативно их восстанавливают, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в новом осенне-зимнем сезоне.
"Кроме этого, проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - пояснили в тексте.
В ведомстве напомнили, что горячую воду в столице отключают не более чем на 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.
 
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