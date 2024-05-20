https://ria.ru/20240520/moskva-1947436199.html
Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве
Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве - РИА Новости, 21.05.2024
Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве
Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду стартовали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T12:51
2024-05-20T12:51
2024-05-21T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
моэк
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16e0d195212d73f1f99dca710febcd89.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду стартовали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Стартовали гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому", - говорится в сообщении. Уточняется, что в летний период специалисты "МОЭКа" выявляют потенциально ненадежные участки тепловых сетей и оперативно их восстанавливают, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в новом осенне-зимнем сезоне. "Кроме этого, проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - пояснили в тексте. В ведомстве напомнили, что горячую воду в столице отключают не более чем на 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.
https://ria.ru/20240520/moskva-1947423222.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb83cfe8b9d7c0c12033ba8db6d9e100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, моэк, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, МОЭК, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду стартовали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Стартовали гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в летний период специалисты "МОЭКа
" выявляют потенциально ненадежные участки тепловых сетей и оперативно их восстанавливают, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в новом осенне-зимнем сезоне.
"Кроме этого, проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - пояснили в тексте.
В ведомстве напомнили, что горячую воду в столице отключают не более чем на 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.