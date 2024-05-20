https://ria.ru/20240520/moskva-1947434425.html

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 21.05.2024

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-20T08:33

2024-05-20T08:33

2024-05-21T15:02

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Перевели систему теплоснабжения на летний режим работы. В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха в столице завершился отопительный сезон. В полном объеме стартуют мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что максимальная температура воздуха в Москве в понедельник составит плюс 25 градусов. Отопительный сезон в столице должен был завершиться 27 апреля, однако в связи с низкими температурами воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.

https://ria.ru/20240520/kapremont-1947428590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх