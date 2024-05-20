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Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 21.05.2024
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08:33 20.05.2024 (обновлено: 15:02 21.05.2024)
https://ria.ru/20240520/moskva-1947434425.html
Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы
Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 21.05.2024
Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы
Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T08:33
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Перевели систему теплоснабжения на летний режим работы. В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха в столице завершился отопительный сезон. В полном объеме стартуют мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что максимальная температура воздуха в Москве в понедельник составит плюс 25 градусов. Отопительный сезон в столице должен был завершиться 27 апреля, однако в связи с низкими температурами воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.
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Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Перевели систему теплоснабжения на летний режим работы. В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха в столице завершился отопительный сезон. В полном объеме стартуют мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что максимальная температура воздуха в Москве в понедельник составит плюс 25 градусов. Отопительный сезон в столице должен был завершиться 27 апреля, однако в связи с низкими температурами воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.
 
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