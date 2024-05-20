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Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник - РИА Новости, 20.05.2024
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19:18 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/moskva-1947276507.html
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник - РИА Новости, 20.05.2024
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник
Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве во вторник, сообщает пресс-службу столичного главка МЧС. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:18
2024-05-20T19:18
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экология в россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве во вторник, сообщает пресс-службу столичного главка МЧС. "По данным Метеобюро Москвы, 21.05.2024 года в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник

В Москве во вторник прогнозируются дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве во вторник, сообщает пресс-службу столичного главка МЧС.
«
"По данным Метеобюро Москвы, 21.05.2024 года в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Экология в России
 
 
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