https://ria.ru/20240520/moskva-1947276507.html

Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник

Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник - РИА Новости, 20.05.2024

Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник

Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве во вторник, сообщает пресс-службу столичного главка МЧС. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:18

2024-05-20T19:18

2024-05-20T19:18

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве во вторник, сообщает пресс-службу столичного главка МЧС. "По данным Метеобюро Москвы, 21.05.2024 года в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240421/liven-1941383301.html

москва

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии