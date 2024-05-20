Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы мужчина ударил девушку ножом - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 20.05.2024 (обновлено: 15:49 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/moskva-1947221260.html
На востоке Москвы мужчина ударил девушку ножом
На востоке Москвы мужчина ударил девушку ножом - РИА Новости, 20.05.2024
На востоке Москвы мужчина ударил девушку ножом
Мужчина ударил сзади девушку ножом на улице на востоке Москвы, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:41
2024-05-20T15:49
происшествия
москва
уральский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947220491_7:0:592:329_1920x0_80_0_0_67b40bb39e9996c6bf15797aa35b3080.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Мужчина ударил сзади девушку ножом на улице на востоке Москвы, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "На улице Уральская к девушке 2002 года рождения сзади подошёл неизвестный мужчина и нанес ей удар ножом в область шеи, после чего скрылся", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения. При нём обнаружен складной нож. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что, по словам потерпевшей, неизвестный подошел сзади и ударил ножом в шею, после чего скрылся в сторону Уральской улицы.Нарядом скорой помощи девушка была доставлена в медицинское учреждение, добавили в главке.
https://ria.ru/20240412/podozrevaemyy-1939727869.html
https://ria.ru/20240505/napadenie-1944011093.html
москва
уральский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947220491_0:0:439:329_1920x0_80_0_0_f60abdf25e81bc05651998949f1f3531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, уральский
Происшествия, Москва, Уральский
На востоке Москвы мужчина ударил девушку ножом

На востоке Москвы мужчина ударил сзади девушку ножом в шею

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыСкладной нож, изъятый у напавшего на студентку в Москве
Складной нож, изъятый у напавшего на студентку в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
Складной нож, изъятый у напавшего на студентку в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Мужчина ударил сзади девушку ножом на улице на востоке Москвы, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«
"На улице Уральская к девушке 2002 года рождения сзади подошёл неизвестный мужчина и нанес ей удар ножом в область шеи, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Щелкове задержали подозреваемого, облившего прохожих химической жидкостью
12 апреля, 23:05
Уточняется, что злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения. При нём обнаружен складной нож.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.
В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что, по словам потерпевшей, неизвестный подошел сзади и ударил ножом в шею, после чего скрылся в сторону Уральской улицы.
Нарядом скорой помощи девушка была доставлена в медицинское учреждение, добавили в главке.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика
5 мая, 19:33
 
ПроисшествияМоскваУральский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала