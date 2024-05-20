https://ria.ru/20240520/moskva-1947221260.html

На востоке Москвы мужчина ударил девушку ножом

На востоке Москвы мужчина ударил девушку ножом - РИА Новости, 20.05.2024

На востоке Москвы мужчина ударил девушку ножом

Мужчина ударил сзади девушку ножом на улице на востоке Москвы, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:41

2024-05-20T15:41

2024-05-20T15:49

происшествия

москва

уральский

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Мужчина ударил сзади девушку ножом на улице на востоке Москвы, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "На улице Уральская к девушке 2002 года рождения сзади подошёл неизвестный мужчина и нанес ей удар ножом в область шеи, после чего скрылся", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения. При нём обнаружен складной нож. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что, по словам потерпевшей, неизвестный подошел сзади и ударил ножом в шею, после чего скрылся в сторону Уральской улицы.Нарядом скорой помощи девушка была доставлена в медицинское учреждение, добавили в главке.

https://ria.ru/20240412/podozrevaemyy-1939727869.html

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происшествия, москва, уральский