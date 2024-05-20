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Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию - РИА Новости, 20.05.2024
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03:53 20.05.2024 (обновлено: 15:30 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html
Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию
Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию - РИА Новости, 20.05.2024
Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию
Мошенники придумали новую уловку — они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:53
2024-05-20T15:30
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку — они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам", сообщил РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг."Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования", — рассказал эксперт.По его словам, звонок мошенников может быть очень похож на легитимный — флюорографию действительно рекомендуется проходить раз в год, и потому у жертвы атаки подозрение может не возникнуть."Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема и для подтверждения записи просто назвать код из СМС", — отметил Калемберг.По его словам, после того как человек назвал код, могут быть реализованы два сценария. Первый — кодом может подтверждаться транзакция по списанию средств с его счета. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.Второй, более распространенный последнее время сценарий, когда с помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал "Госуслуги" жертвы. После чего мошенники могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов можно перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.В апреле Калемберг рассказал агентству, что мошенники обзванивают россиян под видом страховщиков, заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава. На деле это программа, позволяющая получить удаленный доступ к устройству и похитить средства.
https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html
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общество
Общество
Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию

Эксперт Калемберг: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку — они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам", сообщил РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.
"Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования", — рассказал эксперт.
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По его словам, звонок мошенников может быть очень похож на легитимный — флюорографию действительно рекомендуется проходить раз в год, и потому у жертвы атаки подозрение может не возникнуть.
"Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема и для подтверждения записи просто назвать код из СМС", — отметил Калемберг.
По его словам, после того как человек назвал код, могут быть реализованы два сценария. Первый — кодом может подтверждаться транзакция по списанию средств с его счета. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.
Второй, более распространенный последнее время сценарий, когда с помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал "Госуслуги" жертвы. После чего мошенники могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов можно перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.
В апреле Калемберг рассказал агентству, что мошенники обзванивают россиян под видом страховщиков, заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава. На деле это программа, позволяющая получить удаленный доступ к устройству и похитить средства.
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