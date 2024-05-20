https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html

Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию

Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию - РИА Новости, 20.05.2024

Россиян предупредили об уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию

Мошенники придумали новую уловку — они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:53

2024-05-20T03:53

2024-05-20T15:30

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку — они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам", сообщил РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг."Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования", — рассказал эксперт.По его словам, звонок мошенников может быть очень похож на легитимный — флюорографию действительно рекомендуется проходить раз в год, и потому у жертвы атаки подозрение может не возникнуть."Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема и для подтверждения записи просто назвать код из СМС", — отметил Калемберг.По его словам, после того как человек назвал код, могут быть реализованы два сценария. Первый — кодом может подтверждаться транзакция по списанию средств с его счета. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.Второй, более распространенный последнее время сценарий, когда с помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал "Госуслуги" жертвы. После чего мошенники могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов можно перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.В апреле Калемберг рассказал агентству, что мошенники обзванивают россиян под видом страховщиков, заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава. На деле это программа, позволяющая получить удаленный доступ к устройству и похитить средства.

https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html

https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество