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Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку - РИА Новости, 20.05.2024
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11:46 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/moshennichestvo-1947149925.html
Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку
Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку - РИА Новости, 20.05.2024
Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале, что отправил в отставку заместителя правительства региона Ивана Кибардина,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:46
2024-05-20T11:46
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виктор томенко
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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале, что отправил в отставку заместителя правительства региона Ивана Кибардина, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Лефортовский суд Москвы 17 мая арестовал обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Кибардина до 15 июля. "На основании информации, предоставленной органами безопасности России, заместитель председателя правительства Алтайского края Кибардин Иван Владимирович освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку", - написал губернатор Алтайского края. Он уточнил, что исполняющим обязанности вице-премьера назначен Дмитрий Малыхин, до этого занимавший должность руководителя инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края. На оперативном совещании в правительстве края Томенко рассказал, что правоохранительные органы сообщили ему информацию о сути уголовного дела Кибардина. "В предварительной постановке оно не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере, предварительно. Тем не менее, обвинение серьезное и улики, что называется, с поличным… заставляют нас предпринять определенные действия", - поведал он о причинах отставки. Томенко поручил подчиненным оказывать содействие следственным органам в расследовании дела, признав, что с учетом должностного положения Кибардина оно бросает тень на все правительство и власть региона. Поправить ситуацию, по его словам, можно только "своей эффективной, результативной, открытой, прозрачной и честной работой".
https://realty.ria.ru/20240508/moshennichestvo-1944755545.html
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жкх, алтайский край, россия, москва, виктор томенко
ЖКХ, Алтайский край, Россия, Москва, Виктор Томенко
Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку

Губернатор Алтайского края Томенко отправил в отставку зампреда Кибардина

© Фото : администрация Смоленского районаИван Кибардин
Иван Кибардин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : администрация Смоленского района
Иван Кибардин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале, что отправил в отставку заместителя правительства региона Ивана Кибардина, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Лефортовский суд Москвы 17 мая арестовал обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Кибардина до 15 июля.
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"На основании информации, предоставленной органами безопасности России, заместитель председателя правительства Алтайского края Кибардин Иван Владимирович освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку", - написал губернатор Алтайского края.
Он уточнил, что исполняющим обязанности вице-премьера назначен Дмитрий Малыхин, до этого занимавший должность руководителя инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края.
На оперативном совещании в правительстве края Томенко рассказал, что правоохранительные органы сообщили ему информацию о сути уголовного дела Кибардина.
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"В предварительной постановке оно не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере, предварительно. Тем не менее, обвинение серьезное и улики, что называется, с поличным… заставляют нас предпринять определенные действия", - поведал он о причинах отставки.
Томенко поручил подчиненным оказывать содействие следственным органам в расследовании дела, признав, что с учетом должностного положения Кибардина оно бросает тень на все правительство и власть региона. Поправить ситуацию, по его словам, можно только "своей эффективной, результативной, открытой, прозрачной и честной работой".
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