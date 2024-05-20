https://ria.ru/20240520/moshennichestvo-1947149925.html

Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку

Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку - РИА Новости, 20.05.2024

Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале, что отправил в отставку заместителя правительства региона Ивана Кибардина,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:46

2024-05-20T11:46

2024-05-20T11:46

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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале, что отправил в отставку заместителя правительства региона Ивана Кибардина, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Лефортовский суд Москвы 17 мая арестовал обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Кибардина до 15 июля. "На основании информации, предоставленной органами безопасности России, заместитель председателя правительства Алтайского края Кибардин Иван Владимирович освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку", - написал губернатор Алтайского края. Он уточнил, что исполняющим обязанности вице-премьера назначен Дмитрий Малыхин, до этого занимавший должность руководителя инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края. На оперативном совещании в правительстве края Томенко рассказал, что правоохранительные органы сообщили ему информацию о сути уголовного дела Кибардина. "В предварительной постановке оно не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере, предварительно. Тем не менее, обвинение серьезное и улики, что называется, с поличным… заставляют нас предпринять определенные действия", - поведал он о причинах отставки. Томенко поручил подчиненным оказывать содействие следственным органам в расследовании дела, признав, что с учетом должностного положения Кибардина оно бросает тень на все правительство и власть региона. Поправить ситуацию, по его словам, можно только "своей эффективной, результативной, открытой, прозрачной и честной работой".

https://realty.ria.ru/20240508/moshennichestvo-1944755545.html

https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html

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жкх, алтайский край, россия, москва, виктор томенко