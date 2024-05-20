https://ria.ru/20240520/moshennichestvo-1947123294.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 20.05.2024

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:29

2024-05-20T10:29

2024-05-20T10:29

общество

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942772677_0:247:3070:1974_1920x0_80_0_0_3886b19bbd011b2039eda47cf111e325.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из смс, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг сообщил РИА Новости, что мошенники придумали новую уловку - они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам". "При реальном звонке из поликлиники с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр, посетить врача в рамках диспансерного наблюдения у пациента не спрашивают какие-либо коды из смс. Для записи на прием они не требуются", - сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что Минздрав призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html

https://ria.ru/20240514/gosduma-1945830143.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)