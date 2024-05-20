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Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 20.05.2024
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10:29 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/moshennichestvo-1947123294.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 20.05.2024
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:29
2024-05-20T10:29
общество
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из смс, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг сообщил РИА Новости, что мошенники придумали новую уловку - они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам". "При реальном звонке из поликлиники с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр, посетить врача в рамках диспансерного наблюдения у пациента не спрашивают какие-либо коды из смс. Для записи на прием они не требуются", - сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что Минздрав призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.
https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html
https://ria.ru/20240514/gosduma-1945830143.html
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общество, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Минздрав рассказал о новом виде мошенничества при записи в поликлинику

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию или профосмотр - при реальном звонке из поликлиники не спрашивают какие-либо коды из смс, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг сообщил РИА Новости, что мошенники придумали новую уловку - они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам".
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"При реальном звонке из поликлиники с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр, посетить врача в рамках диспансерного наблюдения у пациента не спрашивают какие-либо коды из смс. Для записи на прием они не требуются", - сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что Минздрав призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.
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ОбществоАлексей КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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