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Молдавская оппозиция оспорила закон о голосовании по почте - РИА Новости, 20.05.2024
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16:40 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/moldaviya-1947239464.html
Молдавская оппозиция оспорила закон о голосовании по почте
Молдавская оппозиция оспорила закон о голосовании по почте - РИА Новости, 20.05.2024
Молдавская оппозиция оспорила закон о голосовании по почте
Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) оспорил в Конституционном суде (КС) страны закон о голосовании по почте, заявил в понедельник... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:40
2024-05-20T16:40
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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) оспорил в Конституционном суде (КС) страны закон о голосовании по почте, заявил в понедельник вице-спикер парламента, один из лидеров молдавских социалистов Влад Батрынча. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в котором проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены. "Мы подали в КС запрос, в котором требуем дать оценку законности принятой правящей партии инициативы о частичном голосовании по почте наших граждан, проживающих в тех странах, в которых указано в этой самой инициативе. Мы понимаем, что на президентских выборах 2020 года именно на этих избирательных участках кандидат на пост президента Санду получила наибольшее количество голосов — от 94 до 97%. То есть, мы прекрасно понимаем, почему были выбраны именно эти страны и в каких неравных условиях будут голосовать остальные избиратели из других стран Европы, РФ ", - сказал Батрынча на выходе из Конституционного суда. Озвучивая позицию депутатов от БКС по данному решению властей, политик отметил, что оппозиция убеждена в нарушении конституционных норм и принципов. Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240518/moldavia-1946928216.html
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в мире, молдавия, сша, канада, майя санду
В мире, Молдавия, США, Канада, Майя Санду
Молдавская оппозиция оспорила закон о голосовании по почте

Блок коммунистов и социалистов Молдавии оспорил закон о голосовании по почте

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) оспорил в Конституционном суде (КС) страны закон о голосовании по почте, заявил в понедельник вице-спикер парламента, один из лидеров молдавских социалистов Влад Батрынча.
Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в котором проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены.
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"Мы подали в КС запрос, в котором требуем дать оценку законности принятой правящей партии инициативы о частичном голосовании по почте наших граждан, проживающих в тех странах, в которых указано в этой самой инициативе. Мы понимаем, что на президентских выборах 2020 года именно на этих избирательных участках кандидат на пост президента Санду получила наибольшее количество голосов — от 94 до 97%. То есть, мы прекрасно понимаем, почему были выбраны именно эти страны и в каких неравных условиях будут голосовать остальные избиратели из других стран Европы, РФ ", - сказал Батрынча на выходе из Конституционного суда.
Озвучивая позицию депутатов от БКС по данному решению властей, политик отметил, что оппозиция убеждена в нарушении конституционных норм и принципов.
Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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