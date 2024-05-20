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Над Белгородской областью уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 20.05.2024
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Над Белгородской областью уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха"
Над Белгородской областью уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 20.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха"
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха" и два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:59
2024-05-20T15:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха" и два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. "Двадцатого мая текущего года около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область
Над Белгородской областью уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха"

Минобороны: ПВО уничтожила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный дивизион ЦВО
Зенитный ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный дивизион ЦВО . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха" и два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
«
"Двадцатого мая текущего года около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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