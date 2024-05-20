https://ria.ru/20240520/minoborony-1947226947.html

Над Белгородской областью уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха"

Над Белгородской областью уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 20.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха"

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха" и два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:59

2024-05-20T15:59

2024-05-20T15:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два снаряда РСЗО "Ольха" и два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. "Двадцатого мая текущего года около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947226460.html

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, белгородская область