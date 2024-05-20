https://ria.ru/20240520/minoborony-1947181658.html

ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР

ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР - РИА Новости, 20.05.2024

ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР

"Южная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ДНР, потери Украины составили более 340... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:25

2024-05-20T13:25

2024-05-20T13:40

в мире

клещеевка

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Южная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ДНР, потери Украины составили более 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945858889.html

клещеевка

константиновка

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в мире, клещеевка, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины