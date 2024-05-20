https://ria.ru/20240520/minoborony-1947181658.html
ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР
ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР - РИА Новости, 20.05.2024
ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР
"Южная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ДНР, потери Украины составили более 340... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:25
2024-05-20T13:25
2024-05-20T13:40
в мире
клещеевка
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722731_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_1d3012da7969dece4854ef9199017288.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Южная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ДНР, потери Украины составили более 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945858889.html
клещеевка
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722731_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_546de1d171a2b846503658cad7da7a6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, клещеевка, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Клещеевка, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР
ВСУ понесли потери в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки, Константиновки ДНР