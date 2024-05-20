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ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 20.05.2024 (обновлено: 13:40 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/minoborony-1947181658.html
ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР
ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР - РИА Новости, 20.05.2024
ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР
"Южная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ДНР, потери Украины составили более 340... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:25
2024-05-20T13:40
в мире
клещеевка
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Южная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ДНР, потери Украины составили более 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945858889.html
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в мире, клещеевка, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Клещеевка, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли более 340 военных в ДНР

ВСУ понесли потери в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки, Константиновки ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Южная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ДНР, потери Украины составили более 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКлещеевкаКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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