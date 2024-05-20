https://ria.ru/20240520/minoborony-1947180257.html

Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.05.2024

Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", 45 беспилотников и другие цели, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:21

2024-05-20T13:21

2024-05-20T13:23

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", 45 беспилотников и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ольха", а также противокорабельная ракета "Нептун", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации был уничтожен 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24419 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16097 танков и других боевых бронированных машин, 1305 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21843 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231004/pvo-1900438949.html

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технологии, россия, франция, сша