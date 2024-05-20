https://ria.ru/20240520/minoborony-1947090177.html

Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА

Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024

Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T07:10

2024-05-20T07:10

2024-05-20T07:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html

курская область

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, белгородская область, безопасность