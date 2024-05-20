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Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА
Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:10
2024-05-20T07:10
2024-05-20T07:11
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - добавили в МО РФ.
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курская область, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА
Минобороны: ПВО нейтрализовала над Белгородской и Курской областями семь БПЛА