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Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 20.05.2024 (обновлено: 07:11 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/minoborony-1947090177.html
Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА
Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:10
2024-05-20T07:11
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - добавили в МО РФ.
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курская область, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями за ночь нейтрализовали семь БПЛА

Минобороны: ПВО нейтрализовала над Белгородской и Курской областями семь БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - добавили в МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
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