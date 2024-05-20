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В Туле арестовали 12 фигурантов по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 20.05.2024
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22:41 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/migratsiya-1947301925.html
В Туле арестовали 12 фигурантов по делу о незаконной миграции
В Туле арестовали 12 фигурантов по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 20.05.2024
В Туле арестовали 12 фигурантов по делу о незаконной миграции
Советский районный суд Тулы арестовал 12 фигурантов дела о незаконной миграции, включая начальника управления по вопросам миграции УМВД по региону, еще трое... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:41
2024-05-20T22:41
происшествия
тульская область
россия
тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Тулы арестовал 12 фигурантов дела о незаконной миграции, включая начальника управления по вопросам миграции УМВД по региону, еще трое фигурантов отправились под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области. Ранее в СУСК России по Тульской области сообщили, что в рамках работы по противодействию незаконной миграции задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. Им вменяют организацию незаконного пребывания на территории региона не менее 700 иностранных граждан. По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, Советским районным судом Тулы рассмотрено ходатайство СУСК РФ по Тульской области об избрании меры пресечения в отношении Дениса Оськина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе организованной группы с использованием служебного положения). Оськин - начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области, отмечается в сообщении. По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год обвиняемый совместно с другими сотрудниками управления и иными лицами "осуществляли постановку на миграционный учет в Тульской области, регистрацию по месту проживания, выдавали квоты и оформляли иностранным гражданам или лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории Тульской области, а в последующем - оказывали помощь в получении российского гражданства". "Постановлением судьи Советского районного суда г.Тулы от 17 мая 2024 года в отношении Оськина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, аналогичная мера пресечения избрана судом еще 11 фигурантам уголовного дела", - сообщает пресс-служба, уточняя, что в их числе еще трое сотрудников УМВД. Мера пресечения в виде домашнего ареста на основании постановлений Советского районного суда Тулы избрана в отношении троих обвиняемых, информирует пресс-служба. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном законом порядке, подчеркивается в сообщении.
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происшествия, тульская область, россия, тула
Происшествия, Тульская область, Россия, Тула
В Туле арестовали 12 фигурантов по делу о незаконной миграции

В Туле по делу о незаконной миграции арестовали 12 человек, включая полицейского

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Тулы арестовал 12 фигурантов дела о незаконной миграции, включая начальника управления по вопросам миграции УМВД по региону, еще трое фигурантов отправились под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.
Ранее в СУСК России по Тульской области сообщили, что в рамках работы по противодействию незаконной миграции задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. Им вменяют организацию незаконного пребывания на территории региона не менее 700 иностранных граждан.
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По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, Советским районным судом Тулы рассмотрено ходатайство СУСК РФ по Тульской области об избрании меры пресечения в отношении Дениса Оськина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе организованной группы с использованием служебного положения). Оськин - начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области, отмечается в сообщении.
По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год обвиняемый совместно с другими сотрудниками управления и иными лицами "осуществляли постановку на миграционный учет в Тульской области, регистрацию по месту проживания, выдавали квоты и оформляли иностранным гражданам или лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории Тульской области, а в последующем - оказывали помощь в получении российского гражданства".
«
"Постановлением судьи Советского районного суда г.Тулы от 17 мая 2024 года в отношении Оськина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, аналогичная мера пресечения избрана судом еще 11 фигурантам уголовного дела", - сообщает пресс-служба, уточняя, что в их числе еще трое сотрудников УМВД.
Мера пресечения в виде домашнего ареста на основании постановлений Советского районного суда Тулы избрана в отношении троих обвиняемых, информирует пресс-служба.
Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном законом порядке, подчеркивается в сообщении.
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