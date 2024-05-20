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Медведчук: украинцы ненавидят преступный режим Зеленского - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/medvedchuk-1947137415.html
Медведчук: украинцы ненавидят преступный режим Зеленского
Медведчук: украинцы ненавидят преступный режим Зеленского - РИА Новости, 20.05.2024
Медведчук: украинцы ненавидят преступный режим Зеленского
Владимир Зеленский превратил Украину как государство в "обезумевшего монстра, пожирающего своих граждан", заявил лидер запрещенной украинской партии... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:21
2024-05-20T11:21
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину как государство в "обезумевшего монстра, пожирающего своих граждан", заявил лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру"."Сегодня украинцы ненавидят преступный режим Зеленского и уже не считают его законным. И виноваты в этом не "московские нарративы", а сама власть, которая ошалела от безнаказанности и потеряла всякий контроль над собой. Сегодня на Украине никто не может чувствовать себя в безопасности от этого преступного режима, который не признает ни законов, ни морали, ни элементарной логики. Зеленский превратил государство в обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан", - написал Медведчук. Он также отметил, что режим Зеленского вылавливает мужчин и гонит их погибать на фронт; а тех, кому это не нравится, обвиняют в измене Родине и сажают в тюрьму. "Эта власть до одури боится собственного народа и со страху везде ей видятся предательства и происки врагов. Поэтому под тяжкие статьи уголовного преследования могут попадать сугубо гражданские люди, ничего предосудительного не сделавшие", - отметил Медведчук. Он убежден, что режим Зеленского боится мира, поскольку придется отвечать беспредел и коррупцию на Украине. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919570133.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Специальная военная операция на Украине
Медведчук: украинцы ненавидят преступный режим Зеленского

Медведчук: Зеленский превратил Украину как государство в обезумевшего монстра

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину как государство в "обезумевшего монстра, пожирающего своих граждан", заявил лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру".
"Сегодня украинцы ненавидят преступный режим Зеленского и уже не считают его законным. И виноваты в этом не "московские нарративы", а сама власть, которая ошалела от безнаказанности и потеряла всякий контроль над собой. Сегодня на Украине никто не может чувствовать себя в безопасности от этого преступного режима, который не признает ни законов, ни морали, ни элементарной логики. Зеленский превратил государство в обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан", - написал Медведчук.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Зеленский разрушил Украину до основания, заявил Медведчук
15 апреля, 06:58
Он также отметил, что режим Зеленского вылавливает мужчин и гонит их погибать на фронт; а тех, кому это не нравится, обвиняют в измене Родине и сажают в тюрьму.
"Эта власть до одури боится собственного народа и со страху везде ей видятся предательства и происки врагов. Поэтому под тяжкие статьи уголовного преследования могут попадать сугубо гражданские люди, ничего предосудительного не сделавшие", - отметил Медведчук. Он убежден, что режим Зеленского боится мира, поскольку придется отвечать беспредел и коррупцию на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук
15 мая, 10:31
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху
3 января, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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