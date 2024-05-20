https://ria.ru/20240520/medvedchuk-1947137415.html

Медведчук: украинцы ненавидят преступный режим Зеленского

Медведчук: украинцы ненавидят преступный режим Зеленского - РИА Новости, 20.05.2024

Медведчук: украинцы ненавидят преступный режим Зеленского

Владимир Зеленский превратил Украину как государство в "обезумевшего монстра, пожирающего своих граждан", заявил лидер запрещенной украинской партии... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:21

2024-05-20T11:21

2024-05-20T11:21

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину как государство в "обезумевшего монстра, пожирающего своих граждан", заявил лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру"."Сегодня украинцы ненавидят преступный режим Зеленского и уже не считают его законным. И виноваты в этом не "московские нарративы", а сама власть, которая ошалела от безнаказанности и потеряла всякий контроль над собой. Сегодня на Украине никто не может чувствовать себя в безопасности от этого преступного режима, который не признает ни законов, ни морали, ни элементарной логики. Зеленский превратил государство в обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан", - написал Медведчук. Он также отметил, что режим Зеленского вылавливает мужчин и гонит их погибать на фронт; а тех, кому это не нравится, обвиняют в измене Родине и сажают в тюрьму. "Эта власть до одури боится собственного народа и со страху везде ей видятся предательства и происки врагов. Поэтому под тяжкие статьи уголовного преследования могут попадать сугубо гражданские люди, ничего предосудительного не сделавшие", - отметил Медведчук. Он убежден, что режим Зеленского боится мира, поскольку придется отвечать беспредел и коррупцию на Украине. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919570133.html

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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь