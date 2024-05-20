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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T06:28
2024-05-20T06:28
2024-05-20T06:28
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА объявляли в 2.59 мск. "Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
МЧС Воронежской области сообщило об отбое опасности атаки беспилотников