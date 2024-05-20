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В РСПП призвали к осторожности при изменении налоговой системы - РИА Новости, 20.05.2024
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16:35 20.05.2024
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В РСПП призвали к осторожности при изменении налоговой системы
В РСПП призвали к осторожности при изменении налоговой системы - РИА Новости, 20.05.2024
В РСПП призвали к осторожности при изменении налоговой системы
Председатель комиссии РСПП по производству и рынку удобрений Дмитрий Мазепин призвал законодателей к осторожности при изменении налоговой системы: подход должен РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:35
2024-05-20T16:35
экономика
россия
дмитрий мазепин
антон силуанов
российский союз промышленников и предпринимателей
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Председатель комиссии РСПП по производству и рынку удобрений Дмитрий Мазепин призвал законодателей к осторожности при изменении налоговой системы: подход должен быть диверсифицированным - нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца. Такое мнение он высказал на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. "Мы готовы и разделяем, что необходимо более справедливое разделение налоговой нагрузки в зависимости от положения дел в конкретных отраслях промышленности и бизнеса. Понимаем, что ставки налогов, конечно, могут зависеть от того, кто и сколько зарабатывает, получает дивиденды, извлекает прибыль. Но в то же время, как справедливо говорят, нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца", - сказал Мазепин. Он напомнил, что, согласно майскому указу, российский частный бизнес к 2030 году должен увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с 2020 годом, кроме того, нужно обеспечить рост затрат бизнеса на исследования и разработки. "Для этого у промышленников должны быть ресурсы", - пояснил бизнесмен. Мазепин также выразил надежду, что "дискуссия по изменению налоговой системы приведет к тому, что будут заложены основы и стимулы для развития разного бизнеса", и обратился с просьбой при обсуждении подходов к обустройству новой справедливой налоговой системы предусмотреть "диверсифицированный подход к тем предприятиям, которые имеют достаточно большую долговую нагрузку, не платят дивиденды, но продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов". "Эти проекты уже через 3-5 лет принесут дополнительные налоговые доходы, увеличат валовый внутренний продукт и позволят сохранить наше место на мировом рынке. Выработка справедливой, долгосрочной, поддерживаемой бизнесом и обществом налоговой политики – это тот подход, который должен стоять во главе угла перед всеми нами в рамках начинающейся работы по внесению изменений в налоговое законодательство", - заключил Мазепин. Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
https://ria.ru/20240520/nalogovaya_reforma-1947071598.html
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экономика, россия, дмитрий мазепин, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей, госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Мазепин, Антон Силуанов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Госдума РФ
В РСПП призвали к осторожности при изменении налоговой системы

Мазепин о налоговых изменениях: нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дмитрий Мазепин во время встречи
Владимир Путин и Дмитрий Мазепин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин и Дмитрий Мазепин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Председатель комиссии РСПП по производству и рынку удобрений Дмитрий Мазепин призвал законодателей к осторожности при изменении налоговой системы: подход должен быть диверсифицированным - нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца. Такое мнение он высказал на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
"Мы готовы и разделяем, что необходимо более справедливое разделение налоговой нагрузки в зависимости от положения дел в конкретных отраслях промышленности и бизнеса. Понимаем, что ставки налогов, конечно, могут зависеть от того, кто и сколько зарабатывает, получает дивиденды, извлекает прибыль. Но в то же время, как справедливо говорят, нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца", - сказал Мазепин.
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Он напомнил, что, согласно майскому указу, российский частный бизнес к 2030 году должен увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с 2020 годом, кроме того, нужно обеспечить рост затрат бизнеса на исследования и разработки. "Для этого у промышленников должны быть ресурсы", - пояснил бизнесмен.
Мазепин также выразил надежду, что "дискуссия по изменению налоговой системы приведет к тому, что будут заложены основы и стимулы для развития разного бизнеса", и обратился с просьбой при обсуждении подходов к обустройству новой справедливой налоговой системы предусмотреть "диверсифицированный подход к тем предприятиям, которые имеют достаточно большую долговую нагрузку, не платят дивиденды, но продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов".
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"Эти проекты уже через 3-5 лет принесут дополнительные налоговые доходы, увеличат валовый внутренний продукт и позволят сохранить наше место на мировом рынке. Выработка справедливой, долгосрочной, поддерживаемой бизнесом и обществом налоговой политики – это тот подход, который должен стоять во главе угла перед всеми нами в рамках начинающейся работы по внесению изменений в налоговое законодательство", - заключил Мазепин.
Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
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