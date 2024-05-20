https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html

В Совфеде предложили лишить маркетплейсы льготы по НДС

В Совфеде предложили лишить маркетплейсы льготы по НДС - РИА Новости, 20.05.2024

В Совфеде предложили лишить маркетплейсы льготы по НДС

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов подготовил два законопроекта, которыми предлагается исключить маркетплейсы из получателей льгот по НДС и... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:00

2024-05-20T12:00

2024-05-20T12:00

экономика

россия

андрей кутепов

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов подготовил два законопроекта, которыми предлагается исключить маркетплейсы из получателей льгот по НДС и привлечению к работе в компании иностранных сотрудников, поскольку текущая ситуация не обеспечивает добросовестную конкуренцию маркетплейсов с торговыми сетями и иными участниками торговли. Сенатор также уточняет, что в настоящее время маркетплейсы пользуются налоговыми и иными льготами, предоставленными для организаций РФ, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. При этом льготы предоставлены даже тем маркетплейсам, ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) которых не указывает на деятельность в области информационных технологий. Первым законопроектом "предлагается исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС и по страховым взносам". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Вторым проектом закона "предлагается исключить маркетплейсы из получателей льготы о привлечении и использовании иностранных работников в соответствии с законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ". "Реализация законопроекта позволит осуществлять поддержку организаций, которые сосредоточили свою деятельность на обеспечении технологического лидерства. Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования из средств федерального бюджета и не повлечет выпадающих доходов", - говорится в сопроводительных документах. Кутепов напомнил, что по итогам 2023 интернет-торговля увеличилась на 28% и вышла на уровень 13,4% общего объема розницы. Объем интернет-торговли за первый квартал 2024 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 14,9 % в общем объеме розничных продаж (1,9 триллиона рублей). Парламентарий также направил письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, в котором отмечается, что деятельность маркетплейсов является самостоятельным сегментом, соединяя в себе информацию, посреднические услуги, торговлю, хранение, доставку и другие смежные области деятельности. "Такая ситуация диктует необходимость выделения маркетплейсов в отдельную категорию субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в документе, который также есть в распоряжении агентства. Сенатор указал, что в настоящее время маркетплейсы пользуются налоговыми и иными льготами, предоставленными для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. "При этом такие льготы предоставлены даже тем маркетплейсам, ОКВЭД которых не указывает на деятельность в области информационных технологий. Осуществляя посредническую деятельность или торговлю, маркетплейсы пользуются указанными льготами наравне с компаниями, которые обеспечивают технологический прорыв", - подчеркнул он. К льготам, которыми пользуются маркетплейсы, относятся: получение льготного кредита по ставке, составляющей не более 3 процентов годовых в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий"; льготы по уплате страховых взносов; льготы по налогу на прибыль; льготы по НДС. "Такая ситуация не обеспечивает добросовестную конкуренцию маркетплейсов с торговыми сетями и иными участниками торговли. Кроме того, она создает неравные условия деятельности и в других смежных сегментах", - указывает Кутепов. Он подчеркнул, что указом президента РФ от 07 мая 2024 года определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "В целях обеспечения достижения указанных целей отмечается необходимость аудита налоговой системы, и, в частности, такой новой формы торгово-посреднических операций, как маркетплейсы", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20240516/fns-1946457731.html

https://ria.ru/20240510/marketpleysy-1945113522.html

https://ria.ru/20240424/marketpleysy-1941898998.html

https://ria.ru/20240130/marketpleysy-1924408318.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, андрей кутепов, дмитрий григоренко