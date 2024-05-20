https://ria.ru/20240520/makhachkala-1947192906.html

В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО

В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024

В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО

Мэрия Махачкалы установила дополнительную выплату в 100 тысяч рублей для военнослужащих, заключивших контракт на службу в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:02

2024-05-20T14:02

2024-05-20T14:03

махачкала

юсуп умавов

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МАХАЧКАЛА, 20 мая - РИА Новости. Мэрия Махачкалы установила дополнительную выплату в 100 тысяч рублей для военнослужащих, заключивших контракт на службу в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале администрации города. "С 1 июня по поручению главы города Махачкалы Юсупа Умавова военнослужащим, заключившим контракт на прохождение службы в зоне СВО, от муниципалитета будет выплачено 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Для получения выплаты контрактникам нужно представить необходимую документацию в мэрию Махачкалы.

https://ria.ru/20240311/putin-1932332587.html

махачкала

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махачкала, юсуп умавов