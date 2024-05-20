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В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО
В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024
В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО
Мэрия Махачкалы установила дополнительную выплату в 100 тысяч рублей для военнослужащих, заключивших контракт на службу в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:02
2024-05-20T14:02
2024-05-20T14:03
махачкала
юсуп умавов
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МАХАЧКАЛА, 20 мая - РИА Новости. Мэрия Махачкалы установила дополнительную выплату в 100 тысяч рублей для военнослужащих, заключивших контракт на службу в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале администрации города. "С 1 июня по поручению главы города Махачкалы Юсупа Умавова военнослужащим, заключившим контракт на прохождение службы в зоне СВО, от муниципалитета будет выплачено 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Для получения выплаты контрактникам нужно представить необходимую документацию в мэрию Махачкалы.
https://ria.ru/20240311/putin-1932332587.html
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махачкала, юсуп умавов
В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО
В Махачкале контрактникам выплатят сто тысяч рублей за службу в зоне СВО