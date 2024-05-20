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В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024
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14:02 20.05.2024 (обновлено: 14:03 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/makhachkala-1947192906.html
В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО
В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024
В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО
Мэрия Махачкалы установила дополнительную выплату в 100 тысяч рублей для военнослужащих, заключивших контракт на службу в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:02
2024-05-20T14:03
махачкала
юсуп умавов
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МАХАЧКАЛА, 20 мая - РИА Новости. Мэрия Махачкалы установила дополнительную выплату в 100 тысяч рублей для военнослужащих, заключивших контракт на службу в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале администрации города. "С 1 июня по поручению главы города Махачкалы Юсупа Умавова военнослужащим, заключившим контракт на прохождение службы в зоне СВО, от муниципалитета будет выплачено 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Для получения выплаты контрактникам нужно представить необходимую документацию в мэрию Махачкалы.
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махачкала, юсуп умавов
Махачкала, Юсуп Умавов
В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО

В Махачкале контрактникам выплатят сто тысяч рублей за службу в зоне СВО

© iStock.com / Artaxerxes LonghandМахачкала, Дагестан
Махачкала, Дагестан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / Artaxerxes Longhand
Махачкала, Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 мая - РИА Новости. Мэрия Махачкалы установила дополнительную выплату в 100 тысяч рублей для военнослужащих, заключивших контракт на службу в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале администрации города.
"С 1 июня по поручению главы города Махачкалы Юсупа Умавова военнослужащим, заключившим контракт на прохождение службы в зоне СВО, от муниципалитета будет выплачено 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Для получения выплаты контрактникам нужно представить необходимую документацию в мэрию Махачкалы.
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