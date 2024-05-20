https://ria.ru/20240520/magomedov-1947130670.html

Магомедов: сохранение культуры народов России приобретает особое значение

Магомедов: сохранение культуры народов России приобретает особое значение - РИА Новости, 20.05.2024

Магомедов: сохранение культуры народов России приобретает особое значение

Работа по сохранению и развитию традиционных культурных ценностей, родных языков в многонациональной и поликонфессиональной России приобретает особое значение в РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:05

2024-05-20T11:05

2024-05-20T11:48

республика татарстан

магомедсалам магомедов

фарид мухаметшин

культура

языки

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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Работа по сохранению и развитию традиционных культурных ценностей, родных языков в многонациональной и поликонфессиональной России приобретает особое значение в условиях колоссального давления со стороны Запада, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Магомедов встретился с председателем Госсовета Татарстана, председателем Ассамблеи народов республики Фаридом Мухаметшиным в Доме дружбы народов Татарстана, где обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики в регионе, сообщает пресс-служба парламента республики. "Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что укрепление единства российской нации - это обязательное условие для созидательного развития, обеспечения безопасности нашей страны. Недаром в стратегии государственной национальной политики в качестве основной цели зафиксировано укрепление российской нации при сохранении этнокультурного многообразия. Да, с одной стороны мы должны быть все вместе, едины, с другой, - не должны потерять ни один язык, ни одну культуру, ни один народ", - сказал Магомедов. Единство и консолидация народа, по его словам, сегодня достигли самого высокого уровня - более 90%. "Важно в каждом регионе, на каждой территории проводить работу по укреплению народного единства, в Татарстане это делается успешно", - отметил он. Магомедов ознакомился с работой национально-культурных объединений, входящих в состав Ассамблеи народов Татарстана, деятельностью многонациональной воскресной школы, в 25 отделениях которой дети и все желающие могут изучать родные языки. В настоящее время в состав ассамблеи входят 265 национально-культурных организаций, представляющих интересы представителей 39 национальностей. В городах и районах республики успешно работают девять домов и четыре центра дружбы народов, два филиала и 38 представительств ассамблеи. "Татарстан – один из ведущих регионов нашей страны в плане реализации государственной национальной политики. Здесь созданы все условия для того, чтобы люди разных национальностей и вероисповеданий чувствовали себя свободно, единым народом. В этом большая заслуга руководства республики. В основе этого лежат и давние традиции совместного проживания различных народов на одной земле", - подчеркнул Магомедов. Глава парламента Татарстана отметил, что в основе проводимой в республике работы - сохранение традиций, обычаев, культуры, языка каждого народа, национальной кухни и костюмов. "Благодаря активной деятельности Ассамблеи народов Татарстана, национально-культурных объединений нам удается сохранять межнациональный мир и согласие, взаимопонимание в республике, где проживают представители 175 национальностей. Многоцветие национальных культур, многоязычие – это наши базовые ценности, на которые мы опираемся", - сказал Мухаметшин.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магомедсалам магомедов, фарид мухаметшин, культура, языки