Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ заявило, что на АЭС Украины и на ЗАЭС утечки не обнаружены - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 20.05.2024 (обновлено: 16:47 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/magate--1947233280.html
МАГАТЭ заявило, что на АЭС Украины и на ЗАЭС утечки не обнаружены
МАГАТЭ заявило, что на АЭС Украины и на ЗАЭС утечки не обнаружены - РИА Новости, 20.05.2024
МАГАТЭ заявило, что на АЭС Украины и на ЗАЭС утечки не обнаружены
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе беспристрастного расследования выяснило, что утечки ядерных материалов на всех АЭС Украины и на... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:20
2024-05-20T16:47
магатэ
в мире
украина
россия
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420258_308:28:2847:1456_1920x0_80_0_0_d4f45d8c8ddc15a11b1da74eaa7bd600.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе беспристрастного расследования выяснило, что утечки ядерных материалов на всех АЭС Украины и на Запорожской АЭС не было, следует из заявления агентства.МАГАТЭ утверждает, что прикладывает огромные усилия для поддержки Украины, и в том числе это выражается в постоянном присутствии экспертов на всех украинских атомных электростанциях, а также на ЗАЭС."Когда были подозрения в нарушении ядерной безопасности, МАГАТЭ находилось там, чтобы провести беспристрастное и научное расследование. Мы исправили это заблуждение - утечки ядерных материалов не было", - говорится в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html
https://ria.ru/20240518/grossi-1946843189.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420258_591:0:2528:1453_1920x0_80_0_0_c84b2e139ae86c41c29c1ad47439b997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, в мире, украина, россия, запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Украина, Россия, Запорожская АЭС
МАГАТЭ заявило, что на АЭС Украины и на ЗАЭС утечки не обнаружены

МАГАТЭ: утечки ядерных материалов на всех украинских АЭС и на ЗАЭС не было

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе беспристрастного расследования выяснило, что утечки ядерных материалов на всех АЭС Украины и на Запорожской АЭС не было, следует из заявления агентства.
МАГАТЭ утверждает, что прикладывает огромные усилия для поддержки Украины, и в том числе это выражается в постоянном присутствии экспертов на всех украинских атомных электростанциях, а также на ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС
19 мая, 08:06
"Когда были подозрения в нарушении ядерной безопасности, МАГАТЭ находилось там, чтобы провести беспристрастное и научное расследование. Мы исправили это заблуждение - утечки ядерных материалов не было", - говорится в заявлении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Глава МАГАТЭ после визита в Россию планирует посетить Украину
18 мая, 09:03
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
 
МАГАТЭВ миреУкраинаРоссияЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала