https://ria.ru/20240520/magate--1947233280.html

МАГАТЭ заявило, что на АЭС Украины и на ЗАЭС утечки не обнаружены

МАГАТЭ заявило, что на АЭС Украины и на ЗАЭС утечки не обнаружены - РИА Новости, 20.05.2024

МАГАТЭ заявило, что на АЭС Украины и на ЗАЭС утечки не обнаружены

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе беспристрастного расследования выяснило, что утечки ядерных материалов на всех АЭС Украины и на... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:20

2024-05-20T16:20

2024-05-20T16:47

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе беспристрастного расследования выяснило, что утечки ядерных материалов на всех АЭС Украины и на Запорожской АЭС не было, следует из заявления агентства.МАГАТЭ утверждает, что прикладывает огромные усилия для поддержки Украины, и в том числе это выражается в постоянном присутствии экспертов на всех украинских атомных электростанциях, а также на ЗАЭС."Когда были подозрения в нарушении ядерной безопасности, МАГАТЭ находилось там, чтобы провести беспристрастное и научное расследование. Мы исправили это заблуждение - утечки ядерных материалов не было", - говорится в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html

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магатэ, в мире, украина, россия, запорожская аэс