https://ria.ru/20240520/m-777-1947084823.html

На правом берегу Днепра уничтожили гаубицу M-777

На правом берегу Днепра уничтожили гаубицу M-777 - РИА Новости, 20.05.2024

На правом берегу Днепра уничтожили гаубицу M-777

Артиллерийский расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую 155 миллиметровую гаубицу... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:11

2024-05-20T05:11

2024-05-20T05:11

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 20 мая - РИА Новости. Артиллерийский расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую 155 миллиметровую гаубицу американского производства М-777 и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийский расчёт 152-мм буксируемой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил буксируемую гаубицу ВСУ М-777 американского производства и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Артиллерийский расчёт работал в тесном взаимодействии с расчётом БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве. Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальность около 28 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшая корректировка огня производилась с помощью средств воздушной разведки "Zala". После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию.

https://ria.ru/20240520/spetsoperatsiya-1947084485.html

https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html

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днепр (город), херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины