Рейтинг@Mail.ru
На правом берегу Днепра уничтожили гаубицу M-777 - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/m-777-1947084823.html
На правом берегу Днепра уничтожили гаубицу M-777
На правом берегу Днепра уничтожили гаубицу M-777 - РИА Новости, 20.05.2024
На правом берегу Днепра уничтожили гаубицу M-777
Артиллерийский расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую 155 миллиметровую гаубицу... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:11
2024-05-20T05:11
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07c1a5233599e5643d85208a1aefc0e1.jpg
ГЕНИЧЕСК, 20 мая - РИА Новости. Артиллерийский расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую 155 миллиметровую гаубицу американского производства М-777 и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийский расчёт 152-мм буксируемой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил буксируемую гаубицу ВСУ М-777 американского производства и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Артиллерийский расчёт работал в тесном взаимодействии с расчётом БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве. Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальность около 28 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшая корректировка огня производилась с помощью средств воздушной разведки "Zala". После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию.
https://ria.ru/20240520/spetsoperatsiya-1947084485.html
https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html
днепр (город)
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b464ea296b783e60cb0d5f8dff82901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра уничтожили гаубицу M-777

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра гаубицу М-777 ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 20 мая - РИА Новости. Артиллерийский расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую 155 миллиметровую гаубицу американского производства М-777 и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийский расчёт 152-мм буксируемой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил буксируемую гаубицу ВСУ М-777 американского производства и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Артиллерийский расчёт работал в тесном взаимодействии с расчётом БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Солдаты ВСУ на Донецком направлении готовы сдаться в плен, сообщил боец
Вчера, 05:05
Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальность около 28 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшая корректировка огня производилась с помощью средств воздушной разведки "Zala".
После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Бойцы ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ
11 марта, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала