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Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска

Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска - РИА Новости, 20.05.2024

Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска

Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:54

2024-05-20T10:54

2024-05-20T12:38

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА Новости в силовых структурах."Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" (сделано во Франции - ред.) - французские "партнеры" помогают (ВСУ) уничтожать мирное население в Луганске", - сказал собеседник.

луганск

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Осколок ракеты французского производства, которой был нанесен удар по окрестностям Луганска Удар по окрестностям Луганска был нанесён с применением ракеты французского производства, сообщили РИА Новости в силовых структурах 2024-05-20T10:54 true PT0M17S

Поселок Юбилейный в Луганске после удара ВСУ французскими ракетами Кадры РИА Новости из поселка Юбилейный в Луганске, по которому ВСУ нанесли удар французскими ракетами 2024-05-20T10:54 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганск, вооруженные силы украины, видео