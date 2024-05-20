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Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 20.05.2024 (обновлено: 12:38 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/lugansk-1947128225.html
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска - РИА Новости, 20.05.2024
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска
Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:54
2024-05-20T12:38
в мире
луганск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА Новости в силовых структурах."Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" (сделано во Франции - ред.) - французские "партнеры" помогают (ВСУ) уничтожать мирное население в Луганске", - сказал собеседник.
луганск
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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4.7
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353
60
353
60
Осколок ракеты французского производства, которой был нанесен удар по окрестностям Луганска
Удар по окрестностям Луганска был нанесён с применением ракеты французского производства, сообщили РИА Новости в силовых структурах
2024-05-20T10:54
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Поселок Юбилейный в Луганске после удара ВСУ французскими ракетами
Кадры РИА Новости из поселка Юбилейный в Луганске, по которому ВСУ нанесли удар французскими ракетами
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РИА Новости
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60
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60
в мире, луганск, вооруженные силы украины, видео
В мире, Луганск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА Новости в силовых структурах.
2024-05-20T10:54
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PT0M17S
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска

ВСУ нанесли удар по окрестностям Луганска ракетой французского производства

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА Новости в силовых структурах.
"Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" (сделано во Франции - ред.) - французские "партнеры" помогают (ВСУ) уничтожать мирное население в Луганске", - сказал собеседник.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскВооруженные силы Украины
 
 
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