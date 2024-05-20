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Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска - РИА Новости, 20.05.2024
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска
Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:54
2024-05-20T10:54
2024-05-20T12:38
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА Новости в силовых структурах."Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" (сделано во Франции - ред.) - французские "партнеры" помогают (ВСУ) уничтожать мирное население в Луганске", - сказал собеседник.
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Осколок ракеты французского производства, которой был нанесен удар по окрестностям Луганска
Удар по окрестностям Луганска был нанесён с применением ракеты французского производства, сообщили РИА Новости в силовых структурах
2024-05-20T10:54
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Поселок Юбилейный в Луганске после удара ВСУ французскими ракетами
Кадры РИА Новости из поселка Юбилейный в Луганске, по которому ВСУ нанесли удар французскими ракетами
2024-05-20T10:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, вооруженные силы украины, видео
В мире, Луганск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства, сообщили в понедельник РИА Новости в силовых структурах.
2024-05-20T10:54
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Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска
ВСУ нанесли удар по окрестностям Луганска ракетой французского производства