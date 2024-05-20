https://ria.ru/20240520/lnr-1947268905.html

В ЛНР потушили пожар на месте удара ВСУ по поселку Юбилейный

В ЛНР потушили пожар на месте удара ВСУ по поселку Юбилейный - РИА Новости, 20.05.2024

В ЛНР потушили пожар на месте удара ВСУ по поселку Юбилейный

Спасатели ликвидировали пожар, возникший на месте ракетного удара ВСУ по поселку Юбилейный в ЛНР, сообщили в МЧС по республике. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:32

2024-05-20T18:32

2024-05-20T18:32

в мире

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луганск

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 20 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, возникший на месте ракетного удара ВСУ по поселку Юбилейный в ЛНР, сообщили в МЧС по республике. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Минздрав ЛНР заявил о 12 пострадавших. "ВСУ обстреляли поселок Юбилейный в городе Луганск. Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий… Работа на месте происшествия осложнялась угрозами повторного обстрела… Полная ликвидация пожара 16.07", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МЧС. По данным пресс-службы, пострадавшие получили осколочные ранения, медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.

https://ria.ru/20240520/postradavshie-1947212589.html

https://ria.ru/20240520/udar-1947125756.html

юбилейный

луганск

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в мире, юбилейный, луганск, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минздрав лнр