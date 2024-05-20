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В ЛНР потушили пожар на месте удара ВСУ по поселку Юбилейный
В ЛНР потушили пожар на месте удара ВСУ по поселку Юбилейный - РИА Новости, 20.05.2024
В ЛНР потушили пожар на месте удара ВСУ по поселку Юбилейный
Спасатели ликвидировали пожар, возникший на месте ракетного удара ВСУ по поселку Юбилейный в ЛНР, сообщили в МЧС по республике. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:32
2024-05-20T18:32
2024-05-20T18:32
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ЛУГАНСК, 20 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, возникший на месте ракетного удара ВСУ по поселку Юбилейный в ЛНР, сообщили в МЧС по республике. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Минздрав ЛНР заявил о 12 пострадавших. "ВСУ обстреляли поселок Юбилейный в городе Луганск. Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий… Работа на месте происшествия осложнялась угрозами повторного обстрела… Полная ликвидация пожара 16.07", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МЧС. По данным пресс-службы, пострадавшие получили осколочные ранения, медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.
https://ria.ru/20240520/postradavshie-1947212589.html
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в мире, юбилейный, луганск, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минздрав лнр
В мире, Юбилейный, Луганск, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Минздрав ЛНР, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР потушили пожар на месте удара ВСУ по поселку Юбилейный
МЧС: на месте ракетного удара ВСУ по поселку Юбилейный в ЛНР потушили пожар