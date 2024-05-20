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Некоторые школы в ЛНР перейдут на дистанционное обучение из-за обстрелов - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/lnr-1947227941.html
Некоторые школы в ЛНР перейдут на дистанционное обучение из-за обстрелов
Некоторые школы в ЛНР перейдут на дистанционное обучение из-за обстрелов - РИА Новости, 20.05.2024
Некоторые школы в ЛНР перейдут на дистанционное обучение из-за обстрелов
Все школы поселка Юбилейный под Луганском перейдут в дистанционный режим с 21 мая до особого распоряжения, причиной стал ракетный обстрел с украинской стороны,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:02
2024-05-20T16:02
в мире
юбилейный
луганск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Все школы поселка Юбилейный под Луганском перейдут в дистанционный режим с 21 мая до особого распоряжения, причиной стал ракетный обстрел с украинской стороны, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР."По решению Минобрнауки ЛНР с завтрашнего дня, 21 мая, до особого распоряжения на дистанционное обучение переведены все школы поселка Юбилейный", - говорится в сообщении.Отмечается, что детские сады не приостанавливают работу, однако отводить туда детей родители могут по желанию. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что девять пострадавших находятся в больницах, еще трое на амбулаторном лечении, все они получили осколочные ранения.
https://ria.ru/20240520/svo-1947177123.html
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юбилейный
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в мире, юбилейный, луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Юбилейный, Луганск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Некоторые школы в ЛНР перейдут на дистанционное обучение из-за обстрелов

Все школы поселка Юбилейный в ЛНР перейдут на дистанционный режим с 21 мая

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости
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Жилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Все школы поселка Юбилейный под Луганском перейдут в дистанционный режим с 21 мая до особого распоряжения, причиной стал ракетный обстрел с украинской стороны, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
"По решению Минобрнауки ЛНР с завтрашнего дня, 21 мая, до особого распоряжения на дистанционное обучение переведены все школы поселка Юбилейный", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что детские сады не приостанавливают работу, однако отводить туда детей родители могут по желанию.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что девять пострадавших находятся в больницах, еще трое на амбулаторном лечении, все они получили осколочные ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮбилейныйЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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