https://ria.ru/20240520/lnr-1947227941.html

Некоторые школы в ЛНР перейдут на дистанционное обучение из-за обстрелов

Некоторые школы в ЛНР перейдут на дистанционное обучение из-за обстрелов - РИА Новости, 20.05.2024

Некоторые школы в ЛНР перейдут на дистанционное обучение из-за обстрелов

Все школы поселка Юбилейный под Луганском перейдут в дистанционный режим с 21 мая до особого распоряжения, причиной стал ракетный обстрел с украинской стороны,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:02

2024-05-20T16:02

2024-05-20T16:02

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луганск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Все школы поселка Юбилейный под Луганском перейдут в дистанционный режим с 21 мая до особого распоряжения, причиной стал ракетный обстрел с украинской стороны, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР."По решению Минобрнауки ЛНР с завтрашнего дня, 21 мая, до особого распоряжения на дистанционное обучение переведены все школы поселка Юбилейный", - говорится в сообщении.Отмечается, что детские сады не приостанавливают работу, однако отводить туда детей родители могут по желанию. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что девять пострадавших находятся в больницах, еще трое на амбулаторном лечении, все они получили осколочные ранения.

https://ria.ru/20240520/svo-1947177123.html

https://ria.ru/20240505/podrostok-1944015583.html

юбилейный

луганск

луганская народная республика

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в мире, юбилейный, луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины