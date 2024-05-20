Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 20.05.2024 (обновлено: 12:45 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/lnr-1947165374.html
При обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек
При обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек - РИА Новости, 20.05.2024
При обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР французскими ракетами SCALP, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:25
2024-05-20T12:45
юбилейный
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947164979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1467bfe5c66c24e6194fbed00d2de7f.jpg
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР французскими ракетами SCALP, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. "Предварительно известно о пяти пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале главы региона. Отмечается, что в результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный начался сильный пожар, охвативший огнем жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. "Хочу поблагодарить представителей всех служб за быструю, слаженную и самоотверженную работу. На данный момент важно приложить максимум усилий, чтобы сохранить жизни людей", - добавил Пасечник, отметив, что на месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.
https://ria.ru/20240520/lugansk-1947128225.html
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html
юбилейный
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела французскими ракетами поселка Юбилейный в ЛНР
В результате обстрела французскими ракетами «SCALP-EG» поселка Юбилейный начался сильный пожар – огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Предварительно известно о пяти пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники МЧС и Следственного Комитета. По моему поручению, сотрудники администрации Луганска проведут оценку ущерба.
2024-05-20T12:25
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947164979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2c6fcc245756543276e8f9e637fe29af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юбилейный, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Юбилейный, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек

Пасечник: при обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР французскими ракетами SCALP, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства.
Осколок ракеты французского производства, которой был нанесен удар по окрестностям Луганска - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Раскрыты подробности удара ВСУ по окрестностям Луганска
Вчера, 10:54
"Предварительно известно о пяти пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале главы региона.
Отмечается, что в результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный начался сильный пожар, охвативший огнем жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла.
"Хочу поблагодарить представителей всех служб за быструю, слаженную и самоотверженную работу. На данный момент важно приложить максимум усилий, чтобы сохранить жизни людей", - добавил Пасечник, отметив, что на месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.
Поражающий элемент ракеты, которую применили ВСУ при атаке на нефтебазу в ЛНР
Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР
11 мая, 00:36
 
Специальная военная операция на УкраинеЮбилейныйЛуганскЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала