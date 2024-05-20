https://ria.ru/20240520/lnr-1947165374.html

При обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек

При обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек - РИА Новости, 20.05.2024

При обстреле ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР французскими ракетами SCALP, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:25

2024-05-20T12:25

2024-05-20T12:45

юбилейный

луганск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Юбилейный в ЛНР французскими ракетами SCALP, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. "Предварительно известно о пяти пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале главы региона. Отмечается, что в результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный начался сильный пожар, охвативший огнем жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. "Хочу поблагодарить представителей всех служб за быструю, слаженную и самоотверженную работу. На данный момент важно приложить максимум усилий, чтобы сохранить жизни людей", - добавил Пасечник, отметив, что на месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.

https://ria.ru/20240520/lugansk-1947128225.html

https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html

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Последствия обстрела французскими ракетами поселка Юбилейный в ЛНР В результате обстрела французскими ракетами «SCALP-EG» поселка Юбилейный начался сильный пожар – огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Предварительно известно о пяти пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники МЧС и Следственного Комитета. По моему поручению, сотрудники администрации Луганска проведут оценку ущерба. 2024-05-20T12:25 true PT0M33S

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юбилейный, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины